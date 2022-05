Quand l’appétit vient en plongeant…

Sans faire de bruit, le gardien d’Assesse Jules Ould Khali a gravi les échelons du classement des clean sheets provinciales. Et à la fin du décompte, il n’y a qu’un seul homme (Boris Remacle) qui aura fait mieux que lui cette saison. Avec un total de 12 matches sans encaisser, le portier assessois est le 2egardien le plus imprenable du Namurois. Assesse en compte même un 13e, mais que Jules, blessé, avait partagé avec son remplaçant. " Je vous fais confiance pour le nombre de 12 car je ne les comptais pas. Les performances individuelles ne sont pas ce qui m’importe. Et garder le zéro est le travail d’une équipe. Si elle n’avait pas bien tourné, je n’aurais jamais réussi toutes ces clean sheets, nuance Jules. Bien sûr, cela reste motivant et je suis content de faire partie des meilleurs gardiens de la province! " Heureux de cette récompense en série C, le keeper ne la perçoit pas comme un aboutissement, mais comme un encouragement. La saison prochaine, son club, fusionné avec Sart-Bernard, enverra une équipe en P2 et l’autre en P3. " En P2, ce sera un autre niveau et il faudra encore plus se donner. " Cela se fera sous les ordres d’un nouveau coach, Arnaud Poels. " J’ai resigné à Assesse, et mes ambitions ne changent pas: le plus important pour moi, c’est de continuer à apprendre et à grandir , poursuit Jules Ould Khali. Le nouveau coach ne me connaît pas. Il aura ses choix, sa tactique. Je me bats toujours pour être n°1 mais je ne pars certainement pas en me disant que j’aurai d’office ma place au goal. Je prendrai ce que l’on me donne et je travaillerai pour encore m’améliorer. "