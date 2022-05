Jérôme Demaerschalk: «Run Run», le joggeur et le concept

Vers 2006, le trail commence à trouver sa place en Belgique, pour son plus grand plaisir. "Je cours un peu suivant mon envie, mais il est vrai que je laisse peu à peu tomber la route pour les sentiers et les cross, l’hiver. J’aime quand il fait sale et quand il pleut ", continue Jérôme, qui veille également à être écoresponsable. C’est d’ailleurs dans ce but qu’il crée, voilà quelques mois, " Run run ".

"Le confinement, les quarante ans, une grosse opération chirurgicale: tout cela me fait remettre beaucoup de choses en question à la maison et l’envie d’amener un peu d’écoresponsabilité dans la course à pied. Nous décidons, ma compagne et moi, de remettre en circulation des produits, comme une sorte de friperie. L’idée est de reprendre des morceaux de plusieurs t-shirts pour en refaire un neuf, grâce à une collaboration avec une couturière, afin d’éviter les déchets ."

Si cette activité est, pour le moment, complémentaire, Jérôme espère pouvoir la faire grandir petit à petit. " La seconde main est très en vogue dans la mode classique, mais pour le sport, pas encore. L’aspect hygiénique rebute pas mal de monde. Mais notre petit “plus”, c’est la transformation « , termine ce traileur atypique.