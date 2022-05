Ils étaient 163 au départ des Prahauts

34 secondes séparent le vainqueur, Thibault Pierard, de son principal adversaire, Naim Parmentier, sur la petite distance. " Le départ en descente est très rapide, avant une première montée bien raide et une seconde très longue. Naim part très vite et compte rapidement une belle avance sur Sylvain Clarenne et moi. L’écart stagne petit à petit et je grappille mètre après mètre, pour finalement le rattraper à un kilomètre de l’arrivée. J’accélère, mais il ne me suit pas ", commente le vainqueur. Sylvain n’a pas les jambes pour revenir sur la tête de course et les laisse filer pour se contenter de la troisième place. Chez les filles, Kelly Martin, Clelia Kestemont et Jennifer Cassart forment le podium.