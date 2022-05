Fabrice Étienne s’impose chez les sorcières

La moyenne distance est la plus populaire, avec 66 participants. Pourtant, Pol Blanchard parvient à terminer avec près de deux minutes et demie d’avance sur Benoît Delahaye et encore une de plus sur Quentin Lemineur. Isabelle Reuter l’emporte chez les filles.

La plus longue distance n’attire pas les foules, avec seulement quinze participants. Parmi eux, Fabrice Étienne, bien qu’en manque d’entraînement à cause des préparatifs des portes ouvertes à la caserne de Marche-les-Dames, explose le chrono et ses adversaires et franchit la ligne avec plus de 8 minutes d’avance. " Je partage les six premiers kilomètres avec le deuxième du moyen parcours. Je me retrouve ensuite tout seul et j’accélère un peu jusqu’au dixième. Ne voyant personne derrière, je lève un peu le pied pour gérer jusqu’à la fin ", commente le vainqueur. Muriel Dardenne est la première dame, à seulement 13 minutes.

Classements du 6 kilomètres

1. Mahia Sebastien 00:21:29, 2. Balistaire Loïc 00:21:51, 3. Teri 00:22:32, 4. Coppois Thomas 00:23:07, 5. Elsen Manon 00:25:04, 6. Dierickx Arthur 00:26:20, 7. Fivez Clément 00:26:47, 8. El Gouddi Mathieu 00:26:59, 9. Bardet Gildas 00:27:11, 10. Tribolet Celine 00:27:15, 11. Ketele Coralie 00:27:24, 12. Triquet Sarah 00:27:32, 13. Balistaire Laurent 00:27:36, 14. Libion Marc 00:28:23, 15. Rase Bruno 00:28:57, 16. Boulanger Noah 00:30:51, 17. Mottoul Charlotte 00:31:00, 18. Baelen Benoit 00:31:17, 19. Barbier Ludivine 00:31:23, 20. Gillet Elodie 00:32:05, 21. Bertrand Yves 00:32:53, 22. Champagne Sibylle 00:32:53, 23. Wilmet Stephanie 00:33:15, 24. Constant Michel 00:33:27, 25. Merveille Anne 00:33:59, 26. Lacroix Gaëlle 00:35:02, 27. Rousseau Camille 00:35:15, 28. Rousseau Pierre 00:35:16, 29. Giets Cindy 00:35:53, 30. Jeandrain Stéphanie 00:35:55, 31. Wolff Laurence 00:35:55, 32. Quique Stephanie 00:35:58, 33. Druart Olivier 00:35:58, 34. Debruge Geraldine 00:36:23, 35. Servais Herve 00:36:51, 36. Donse Miranda 00:36:52, 37. Lengele Melissa 00:37:01, 38. Croon Michaël 00:37:21, 39. Lippens Xavier 00:38:12, 40. Rafi Léon 00:38:48, 41. Rafi Orissa 00:38:49, 42. Meftahi Najat 00:38:54, 43. Thomas Anne-Catherine 00:39:05, 44. Binon Cécile 00:39:11, 45. Wilmet Marie-France 00:39:12, 46. Legrain Christine 00:39:14, 47. Deville Sabine 00:39:16, 48. Colard Raphael 00:39:43, 49. Vandeloise Caroline 00:40:38, 50. Legast Sophie 00:41:26, 51. Hensenne Maela 00:46:22

Classements du 13 kilomètres

1. Blanchard Pol 00:45:59, 2. Delahaye Benoit 00:48:24, 3. Lemineur Quentin 00:49:31, 4. Gourdin Francois-Xavier 00:53:31, 5. Morren Thierry 00:53:38, 6. Collard José 00:54:02, 7. Sartame Pascal 00:55:39, 8. Belot Alain 00:56:02, 9. Vandervandelaere Jules 00:56:36, 10. Stenier Frédéric 00:57:37, 11. Tournay Thibault 00:58:07, 12. Couplet François 00:59:48, 13. Peeters Fred 01:00:13, 14. Maiscocq Julien 01:00:21, 15. Vivier Joselyn 01:00:25, 16. Costantiello Laurent 01:00:35, 17. Massart Sébastien 01:00:50, 18. Craenen Jérôme 01:01:50, 19. Seynaeve Nicolas 01:04:37, 20. Duchenne Tom 01:04:53, 21. Martin Cédric 01:04:56, 22. Rosière Francois 01:05:05, 23. Bontemps Raynald 01:05:33, 24. Reuter Isabelle 01:05:33, 25. Colard Augustin 01:05:34, 26. Wijngaarden Guido 01:06:16, 27. Stassart Olivier 01:06:24, 28. Heureux Nicolas 01:07:01, 29. Marique Laurent 01:07:28, 30. Brahy Julien 01:07:30, 31. Mesdach Cristine 01:07:39, 32. Piron Olivier 01:07:54, 33. Cruxifix Sabrina 01:08:07, 34. Anoop Henna 01:08:27, 35. Thiry Celine 01:08:47, 36. Van Achter Augustin 01:09:27, 37. Gryffroy Hugues 01:10:00, 38. Weverbergh Claire 01:10:35, 39. Lesourd Delphine 01:10:46, 40. Mabille Helene 01:10:51, 41. Oche Pat 01:10:54, 42. Verhoeven Géraldine 01:10:57, 43. Colombo Sergio 01:10:57, 44. Ghysbrecht Marie 01:11:06, 45. Lion Thomas 01:11:50, 46. Mahiat Alain 01:11:52, 47. Claeys Coralie 01:11:57, 48. Poriau Christine 01:12:21, 49. Stassart Clement 01:12:32, 50. Dujardin Pierre 01:12:37, 51. Debontridder Aurelie 01:12:38, 52. Parikka Joonas 01:12:52, 53. Laczzny Nancy 01:13:16, 54. Pierard Martine 01:14:15, 55. Hermay Marc 01:15:01, 56. Gibert Isabelle 01:15:01, 57. Gillet Vinciane 01:15:08, 58. Lardinoit Eloise 01:16:39, 59. Cardoen Stephane 01:16:41, 60. 251 N.N. 01:18:48, 61. Notebaert Delphine 01:20:36, 62. Léonard Olivier 01:21:45, 63. Clarembeaux Daphne 01:24:30, 64. Noel Jean-François 01:24:30, 65. Ghysbrecht Marie 01:29:57

Classements du 18 kilomètres

1. Etienne Fabrice 01:16:02, 2. Bongrain Johan 01:24:37, 3. Gaillet Olivier 01:24:43, 4. Luxen J-M 01:25:51, 5. Seynaeve Benoit 01:27:41, 6. Smith Antoine 01:27:48, 7. Dardenne Muriel 01:29:08, 8. Bouchat Philippe 01:33:51, 9. D’Angelo Amerino 01:34:15, 10. Deroy Philippe 01:34:23, 11. Cesnik Matthew 01:37:40, 12. Gobeaux Chantal 01:37:49, 13. Debois Celestine 01:42:48, 14. Petit Lambin Veronique 01:50:08, 15. Williaupe Eric 01:52:43