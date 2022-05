Didier Thémans à la tête de la D3… et de la R2

Une question se pose: coacher une D3 et une R2 est-il compatible? "Je coachais bien la D3 et les U16 régionaux cette année, sourit Didier. Je ne me fais pas de souci, on va essayer d’adapter les calendriers pour que je sois là un maximum pour les deux équipes. Et si elles jouent en même temps, je pense qu’on a suffisamment de coaches compétents dans le club pour me dépanner."

Avoir une équipe en national et une autre en régional permettra aux jeunes du club de s’aguerrir en équipe senior. "C’est super pour le club, lâche le coach belgradois. Nous n’allons pas faire de transfert malgré la montée. C’est aux jeunes de montrer qu’ils ont les capacités pour prendre de plus en plus de minutes de jeu en équipe senior. Et s’ils tirent leur épingle de jeu en R2, il y a toujours la possibilité de venir jouer avec le noyau D3. Avoir une équipe en R2 est un réel plus pour la formation des jeunes."

Et c’est, par la même occasion, une belle récompense pour la saison prestée par l’ensemble de l’équipe. "Ils ont fait une super saison, ajoute le coach. Ils ont bien progressé depuis le début, en s’entraînant trois, voire quatre fois par semaine. Ils sont montés en puissance et en remportant les play-off en quatre manches, sans défaite, ils ont prouvé qu’ils étaient la meilleure équipe de la série. On se demandait comment ils allaient gérer la pression liée à ces play-off et ils l’ont gérée comme des chefs, malgré leur jeune âge. Je leur tire mon chapeau!"