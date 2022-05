Damien Libert et Guillaume Deneffe en chevaliers de haut vol à Marche-Les-Dames (photos)

Le programme est assez costaud, avec un 20 ou un 36 km, pour ceux qui ont l’estomac bien accroché. Des montées abruptes, des descentes costaudes, des cordes pour s’aider, des passages dans la carrière: les parcours sont loin d’être destinés à des débutants.

Drion en grand favori

De retour au pays depuis quelques jours, le Belge (qui habite en Suisse) Maximilien Drion est le grand favori, sur la plus petite distance. Après sa victoire sur le trail du Jambon, il est de retour pour préparer les championnats de Belgique, qui se dérouleront dans quinze jours, dans la province de Liège. Et forcément, au bout d’une heure et vingt-cinq minutes d’effort, il s’impose, tout sourire, acclamé par sa famille. "Sans vouloir faire de jeu de mots, avec le nom de l’épreuve, je fais un long cavalier seul, s’amuse le vainqueur. Il y a beaucoup de changements de rythme, de relances. Le championnat de Belgique, c’est une course avec un gros enjeu pour moi, en vue des championnats d’Europe qui se déroulent aux Canaries, début juillet ". Derrière, à un peu plus de six minutes, Jérôme Demaerschalk vient à bout de son poursuivant, Rémy Bastien, malgré une belle petite différence d’âge. Chez les filles, victoire facile pour Maëlle Lambert, qui franchit la ligne d’arrivée à peine fatiguée.

La motivation a pris le dessus

Sur la longue distance, ils sont deux jusqu’à la mi-course. Damien Libert se vante de parvenir à suivre la foulée impressionnante de Guillaume Deneffe. Finalement, ce dernier prend la poudre d’escampette, avant de s’égarer. Ce n’est qu’à quatre kilomètres de la ligne qu’il parvient à reprendre la pole position. "Je voulais me préserver un peu en vue du championnat de Belgique de la semaine prochaine, mais la motivation a pris le dessus et je bagarre finalement sévère avec Damien pour aller chercher cette victoire ", précise Guillaume. Benjamin Riquet, vainqueur en 2021, termine sur la troisième marche du podium. On vient de loin pour courir cette épreuve et c’est le cas de la première dame, une athlète flamande, Mireille Baart, qui signe une très belle sixième place au scratch. La première régionale, c’est Hélène Delmée, qui a le vent en poupe ces dernières semaines.

Classements du 20 kilomètres

1. Drion Du Chapois Maximilien 01:25:22, 2. Demaerschalk Jérôme 01:31:53, 3. Bastien Remy 01:31:57, 4. Lefevre Aurelien 01:34:45, 5. Delahaye Simon 01:39:53, 6. Michel Sebastien 01:42:48, 7. Sips Jan 01:43:38, 8. Degrez François 01:43:54, 9. Givron Regis 01:43:55, 10. Van Cutsem François 01:44:58, 11. Reman Simon 01:46:09, 12. Van De Voorde Danny 01:46:46, 13. Herman Wim 01:49:45, 14. Biot Régis 01:50:20, 15. Petry Cedric 01:50:28, 16. Bodart Sylvain 01:50:48, 17. Garcia Federico 01:51:58, 18. Jacoby Kevin 01:52:41, 19. Lavry Michael 01:53:05, 20. Goffin Arnaud 01:54:57, 21. Scutenaire Quentin 01:55:44, 22. Loneux Jason 01:55:47, 23. Lamour Jean 01:56:00, 24. Moreaux Maxime 01:56:01, 25. Dago Oliva Esteban 01:56:05, 26. Bourguignon Bruno 01:56:51, 27. Klepper Julien 01:58:32, 28. Gauthy Louis 01:58:50, 29. Rambaud Anthony 01:59:42, 30. Adriouchi Abdelilah 01:59:46, 31. Vigneron Manuel 02:00:08, 32. Frere Sébastien 02:00:25, 33. Dupont Maxime 02:00:26, 34. Mercenier Didier 02:00:29, 35. Arte Olivier 02:01:17, 36. Bastin Jonathan 02:01:26, 37. Lambert Maelle 02:01:49, 38. Lejeune Patrick 02:04:05, 39. De Smet Wim 02:04:47, 40. Cerqueira Bartolomeu 02:05:24, 41. Loreau Sébastien 02:06:04, 42. Leblanc Julien 02:07:22, 43. Briot Gaëtan 02:07:49, 44. De Keersmaeker Vincent 02:08:05, 45. Wauters Vicianne 02:08:43, 46. Braibant Kevin 02:10:10, 47. Jacobs Matheo 02:10:25, 48. Marechal Christophe 02:10:31, 49. Innocente Gino 02:10:40, 50. Venema Sjouke 02:11:18, 51. Urbain Baudouin 02:11:33, 52. Belpaire Robin 02:11:48, 53. Salpetier Régis 02:12:07, 54. Colemonts Gilles 02:12:11, 55. Biettlot Elie Twist 02:12:14, 56. Balbeur Eliot 02:12:47, 57. Lona Pierre-Nicolas 02:12:49, 58. Marion Laurent 02:13:13, 59. Lambeaux Olivier 02:13:52, 60. Smet Johan 02:14:11, 61. Dujeux Frédéric 02:14:16, 62. Trullemans Alain 02:14:53, 63. Cugnon Gilles 02:15:48, 64. Lorent Vincent 02:16:12, 65. Pickaert Patrick 02:16:33, 66. Thomas Simeon 02:16:46, 67. Thomas Jonathan 02:17:00, 68. Gaspar Max 02:17:04, 69. Garot Charles 02:17:09, 70. Delchambre Kevin 02:17:15, 71. Delplanque Baptiste 02:17:28, 72. Leroy Xavier 02:17:50, 73. Lambert Sébastien 02:19:22, 74. Baily Pierre 02:19:57, 75. Fontaine Stephane 02:20:02, 76. De Hepcee Bruno 02:21:19, 77. De Smet Yves 02:21:22, 78. Lavarra Fanny 02:21:32, 79. Sannen Lander 02:22:07, 80. Catteau Xavier 02:22:18, 81. Germain Ludovic 02:23:49, 82. Nollevaux Batiste 02:24:55, 83. Celliere Olivier 02:24:57, 84. Lemoine Luc 02:25:07, 85. Brack Axel 02:26:28, 86. Chantraine Maxime 02:26:31, 87. Kremer Cécile 02:27:14, 88. Nobels Julien 02:27:53, 89. Ressent Nathalie 02:28:31, 90. Blaimont Cédric 02:29:37, 91. Verpoorte Alain 02:30:28, 92. Paelinck Christophe 02:30:29, 93. Quintin Antoine 02:32:27, 94. Van Den Branden Fiona 02:32:42, 95. Schena Xavier 02:32:53, 96. Peremans Manuel 02:33:56, 97. Lecirz Christophe 02:34:59, 98. Joissains Eric 02:35:31, 99. Deschepper Ode 02:36:30, 100. Martin Arnaud 02:36:32, 101. Jessa Johan 02:36:42, 102. Carpantier Jean-Jacques 02:36:52, 103. Colle Emilie 02:36:56, 104. Ducobu Philippe 02:37:22, 105. Bourguignon Ariel 02:37:51, 106. Soupart Kévin 02:37:56, 107. Fauville Marie-Aline 02:38:44, 108. Serafin Adrien 02:38:50, 109. Delahaye Yves 02:38:54, 110. Dupont Baudouin 02:38:59, 111. Taverne David 02:39:47, 112. Dreze Quentin 02:40:45, 113. Patris Perrine 02:40:50, 114. Patris Antoine 02:40:51, 115. Philippart Quentin 02:40:55, 116. De Ryck Herman 02:41:27, 117. Verheyen Christine 02:41:34, 118. Sturam Lorenzo 02:41:41, 119. Lesoil Nicolas 02:42:15, 120. Monfort Emmanuelle 02:42:58, 121. Leoni Muriel 02:43:05, 122. Corbiaux Christophe 02:46:58, 123. Pollart Jean-François 02:47:43, 124. Simonart Véronique 02:47:46, 125. Vingerhoets Jorn 02:48:55, 126. Dardenne Yves 02:51:39, 127. Lelangue Amélie 02:52:41, 128. Deslee Pierre 02:53:14, 129. De Vos Bruno 02:55:08, 130. Minet Laurent 02:55:19, 131. Van Yck Christophe 02:55:20, 132. Demarteau Alain 02:56:37, 132. Dommisse Arjen 02:56:54, 134. Delzenne Mart Jan 02:57:00, 135. Lebacq Marc 02:58:04, 136. Mandeville Kiana 02:58:41, 137. Pirson Constance 03:02:41, 138. Mercy Chloé 03:02:46, 139. Jordant Benoit 03:05:10, 140. Ranocha Jean-Pierre 03:07:39, 141. Levy Philippe 03:07:44, 142. Lerot Xavier 03:15:07, 143. Broze Kathy 03:16:43, 144. Meykens Christine 03:16:44, 145. Dardenne Christine 03:16:45, 146. Targez Sylvie 03:17:09, 147. Tafgez Sabine 03:17:11, 148. Van Eeckhout Ingrid 03:20:54, 149. Verdoodt Bart 03:20:59, 150. Lowagie Valentine 03:22:47, 151. Tassier Quentin 03:22:49, 152. Vanvyve Hélène 03:25:37, 153. Jaumotte Caroline 03:28:28, 154. Boulton Sandrine 03:28:47, 155. Stassen Anne 03:28:51, 156. Brugmans Carol 03:29:00, 157. Bodart Alain 03:35:11, 158. Pogorzelec Eric 03:42:25, 159. Francart François 03:46:52, 160. Lefebvre Nathalie 04:05:44, 161. Rinaldi Roberto 04:05:48

Classements du 36 kilomètres

1. Deneffe Guillaume 02:55:31, 2. Libert Damien 02:56:51, 3. Riquet Benjamin 03:10:09, 4. Bongers Dimitri 03:27:14, 5. Meunier Fabien 03:27:51, 6. Baart Mireille 03:33:16, 7. Blindeman Niels 03:35:39, 8. Mariage Jérôme 03:36:15, 9. Laoureux Denis 03:41:17, 10. Brisbois Pierre-Yves 03:49:12, 11. Delmee Helene 03:50:27, 12. Dulon Olivier 03:52:38, 13. Bastiaens Wim 03:57:32, 14. Soors Grégory 03:58:07, 15. Gombault Mathieu 03:59:20, 16. Matthee Alexandre 04:02:16, 17. Capelle Coraline 04:03:17, 18. Guillemeau Julien 04:11:48, 19. Mertens Raphael 04:12:51, 20. Rousseaux Samuel 04:13:03, 21. Ottermans Pierre 04:13:34, 22. Hocquet Adrien 04:14:51, 23. Kalkmann Frederic 04:14:56, 24. Funnekotter Max 04:15:20, 25. Bergkamp Stijn 04:15:23, 26. Bollen Ludovic 04:16:02, 27. Van Den Hende Gunther 04:16:45, 28. Fontaine Cindy 04:17:08, 29. Delvaux Axel 04:18:09, 30. Van De Velde Kurt 04:18:32, 31. Dehouck Virginie 04:19:10, 32. Buggenhoudt Dieter 04:19:19, 33. Vandekerkhove Jo 04:19:49, 34. Descamps Xavier 04:22:47, 35. Stevens Alain 04:25:56, 36. Klerken Bart 04:26:03, 37. De Borger Bert 00:01:25, 38. Moonen Evelie 04:27:05, 39. Wijnands Jaap 04:28:02, 40. Castermans David 04:28:47, 41. Bonomi Nicolas 04:30:00, 42. De Clippeleer Stefan 04:30:22, 43. Borceux François 04:31:35, 44. De Vleeschouwer Jeroen 04:31:37, 45. Casteels Wim 04:31:39, 46. Smit Pascal 04:31:56, 47. Dutoit Johan 04:31:58, 48. De Swert Grégory 04:32:03, 49. Lagae Alexis 04:32:13, 50. Gresteau Benjamin 04:32:33, 51. Lucas Regnier 04:34:39, 52. Libert Arnaud 04:35:46, 53. Harpigny Cedric 04:35:56, 54. Themlin Laurent 04:36:08, 55. Lecomte Michel 04:36:57, 56. Pepinster Margaux 04:37:46, 57. Hoogstrate Frank 04:38:03, 58. Seghers Joachim 04:38:20, 59. Aouadj David 04:38:26, 60. Crombez Andi 04:38:48, 61. Bastin François 04:39:54, 62. Gerard Pierre 04:40:35, 63. Spellanzon Michael 04:41:47, 64. Six Jan Willem 04:42:19, 65. Delaite Charles 04:44:51, 66. Ghesquiere Patrick 04:45:50, 67. Koziel Pierre 04:49:09, 68. Vandenbroucke Koen 04:50:40, 69. Ghginy Thomas 04:52:12, 70. Peret Julien 04:52:32, 71. Deconinck Aurélien 04:52:40, 72. Pastuer Sam 04:53:01, 73. Pierlot Serge 04:53:58, 74. Bouchat Valérie 04:54:00, 75. Collette Vincent 04:54:03, 76. Laine Julien 04:54:21, 77. Verellen Franky 04:55:08, 78. Scinta Vincent 04:55:28, 79. Creckfr Pierre 04:56:48, 80. Decock Guillaume 04:57:06, 81. Simon Florence 04:58:15, 82. Vandeuren Benoit 05:00:58, 83. Claes Aurélien 05:03:06, 84. Vuegen Frédéric 05:03:36, 85. Bouveret Nicolas 05:04:06, 86. Meulebrouck Frederick 05:04:24, 87. Sevrin Fabrice 05:04:57, 88. Pistorius Christian 05:06:03, 89. Bekaert Dominiek 05:06:45, 90. Alexeeva Oxana 05:07:51, 91. Maelfait Wim 05:09:06, 92. Daumillare Olivier 05:09:39, 93. Nieuwland Jean-François 05:09:44, 94. Jamme Nathalie 05:11:01, 95. Dossche Bart 05:11:03, 96. Vanhoutte Anthony 05:11:04, 97. Decloux Gilles 05:11:48, 98. Mievis Kevin 05:14:37, 99. Goffaux Nicolas 05:18:18, 100. Willemart Xavier 05:19:59, 101. Ghysen André 05:21:40, 102. Delahaut Delphine 05:22:03, 103. Dandois Florence 05:23:22, 104. Ferguson Claire 05:23:39, 105. Hammer Bryan 05:23:46, 106. Leroy Serge 05:23:49, 107. Hennart Raphael 05:27:04, 108. Denijs Jan 05:33:47, 109. Gauthier Sylvie 05:34:16, 110. Looten Marie 05:37:35, 111. Van De Vyver Anke 05:37:55, 112. Ferrard Olivier 05:38:01, 113. Boucart Sandrine 05:38:38, 114. Declercq Yannick 05:38:46, 115. Ansias Pierre-Yves 05:41:14, 116. Lestrate Gabriel 05:41:24, 117. Lestrate Olivier 05:41:37, 118. Jacques Annick 05:48:32, 119. Mille Christine 05:48:38, 120. Schacht Ann 05:50:35, 121. De Loore Sandra 05:50:40, 122. Monseu Françoise 05:52:06, 123. Debens Martial 05:54:19, 124. Mathet Laurence 05:54:32, 125. Daisomont Didier 05:54:38, 126. Jocque Sarah 06:04:09, 127. Beguin Dimitri 06:04:25, 128. Calders Rudy 06:12:03, 129. Debois Julie 06:14:44, 130. Dorval Steeve 06:14:50, 131. Willems Lieven 06:15:09, 132. Desmet Fred 06:15:27, 132. Bastien Virginie 06:19:26, 134. Biasino Michael 06:23:51, 135. Henrottin Pierre 06:53:50