«Cela roulait fort dans le Mortirolo!»

Son nom est devenu un refrain connu des ondes de Radio Tour sur le Tour d'Italie. Après avoir été au bout dans les bonnes échappées de l'Etna, où il s'était classé quatrième, et de Naples, où il avait fini quatorzième, et après avoir à nouveau attaqué samedi et dimanche avant d'être repris par le peloton, Sylvain Moniquet avait à nouveau flairé le bon coup, ce mardi, sur la seizième étape du Giro.