Belgrade: des jeunes qui sont montés en puissance

Lorsque la fin de la phase classique sonnait, le Top 4 se composait de Malonne, Erpent, Mariembourg et Natoye B. Comme Mariembourg refusait de disputer les play-off, Belgrade B saisissait sa chance. Éliminant Malonne et Erpent en deux manches, Belgrade et Natoye se retrouvaient en finale des play-off. Et là, les Belgradois montaient encore en puissance pour finalement s’adjuger un titre aussi inattendu qu’espéré. "Notre championnat est à l’image d’une équipe jeune avec du talent et qui a une grosse marge de progression, confie le coach Stéphane Plumier. Nous sommes montés en puissance jusqu’au terme des play-off."

Ce dernier, auteur d’un coaching simple mais efficace, pouvait être fier de ses jeunes éléments. Pour lui, les objectifs de départ étaient de stabiliser l’équipe en P1… La suite est connue. "J’ai pu compter sur une équipe travailleuse. Certes, elle avait parfois les inconvénients de la jeunesse, mais elle a appris pas mal de choses et pris de la maturité."

Pour la saison prochaine, c’est Didier Thémans qui reprendra les rênes de l’équipe (voir cadrée). Stéphane Plumier reste dans le staff. "Nous avons adapté les attributions des équipes, confirme ce dernier. Je vais garder la P2 qui vient de monter et je reprends les U21 AWBB."

Parfaire la formation des jeunes

Pour le New BC Alsavin Belgrade, dont l’équipe fanion évolue en D3, pouvoir compter sur une R2 est assurément une bonne chose et un bel apprentissage pour ses jeunes. "Comme on avait un nouveau programme sportif, il est certain qu’on a saisi l’opportunité et la chance de jouer les play-off, explique le président Rustem Beca. C’est d’ailleurs le fruit du travail des différents coaches. Posséder deux noyaux au niveau national et régional n’est pas pour nous un problème, car beaucoup de jeunes suivent derrière. Si aucun transfert venant de l’extérieur n’est prévu, je suis satisfait de la situation. Quoi de plus normal pour un premier mandat de président."