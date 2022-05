224 «vachettes» sous le cagnard de Meux (photos)

Florette Dossin deuxième

La boucle de 3,2 kilomètres est relativement plate, même si les relances sont nombreuses. La chaleur est bien présente, malgré le départ matinal. Cela n’empêche pas les premiers de démarrer sur les chapeaux de roue. Très vite, un groupe s’isole en tête. Il est formé par Merlin Nicolay, Émilien Gilbert, Timothy Crul, Aurélien Didier, Jean-Éric André et Geoffrey Vanderstraeten. Tous, sauf ce dernier, s’alignent sur la triple boucle. Derrière, Maël Lefèbvre, venu à vélo et reparti aussi vite pour aller jouer son interclubs de tennis, s’arrête après un tour et décroche la victoire devant… la première dame! C’est encore une fois la jeune Florette Dossin qui s’impose et signe une deuxième place au scratch. "Habituellement, je m’aligne sur des distances un peu plus longues. Mais, faisant l’interclubs de tennis, je préfère en garder sous la pédale. Je participe souvent à cette épreuve, puisque j’habite sur le parcours. Mais c’est une belle surprise de m’imposer ", précise Maël.

Victoires au sprint

Un tour plus tard, c’est au tour de Geoffrey de s’imposer avec une confortable avance sur Martin Clobert, l’athlète malvoyant de l’ASBL Leg’s Go. Victor Duchene complète le podium. Derrière, un trio composé de Merlin, Émilien et Timothy, démarre pour une boucle supplémentaire et semble s’isoler. Chez les filles, victoire incontestée d’Anne-Sophie Delhougne, qui compte plus d’une minute d’avance sur la deuxième. C’est au sprint que se joue la victoire finale, sur la plus longue distance, entre Merlin, l’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club, et le triathlète Émilien, qui doit laisser filer la première place à son benjamin. Tim franchit la ligne à la troisième place. " Je réussis à mettre la bonne accélération au bon moment pour décrocher ma première victoire sur une corrida ", commente Merlin. C’est également au bluff que la victoire se dispute entre Juliette Pecqueux et Viktoryia Tiriat. " Je fais la course en tête, avant de voir mon adversaire revenir sur le dernier kilomètre. Je reste derrière et je la joue tactiquement, en attendant le dernier moment pour la repasser et m’imposer ", raconte, tout sourire, Juliette.

Classements du 3,2 kilomètres

1. Lefebvre Maël 00:11:26, 2. Dossin Florette 00:12:10, 3. Lambrecht Robin 00:12:19, 4. Schreurs Sébastien 00:12:25, 5. Szabo Mate 00:12:28, 6. Gilot Jaimy 00:13:07, 7. Bodart Colin 00:13:13, 8. Thomas Nicolas 00:13:21, 9. Hucorne Pierre-Yves 00:14:46, 10. Lepage Jade 00:14:56, 11. Leurquin Frederic 00:15:29, 12. Gilot Laurent 00:15:39, 13. 1621 N.N. 00:16:41, 14. Brilmaker Melissa 00:16:42, 15. Debourg Victor 00:16:51, 16. Lepage Agathe 00:17:00, 17. Neyman Léna 00:17:02, 18. Lejeune Coline 00:17:07, 19. 1605 N.N. 00:17:30, 20. Beaufayt Victoria 00:17:31, 21. 1609 N.N. 00:17:34, 22. Lejeune Constance 00:17:36, 23. Portebois Juliette 00:17:43, 24. 1608 N.N. 00:17:46, 25. Decamps Nathalie 00:18:51, 26. 1623 N.N. 00:19:12, 27. Lejeune Philippe 00:19:13, 28. Dewez Marek 00:19:14, 29. Dewez Christophe 00:19:29, 30. Hacot Jennifer 00:21:06, 31. Carlier Renee 00:21:13, 32. Thirot Koralie 00:21:13, 33. Jacques Pauline 00:22:24, 34. Stock Caroline 00:22:43, 35. Balsaux Carole 00:22:52, 36. De Wolf Celia 00:23:01, 37. Gilis Florence 00:23:32, 38. Debeche Marie-Ange 00:23:39, 39. Tondu Emma 00:24:41, 40. Tavernier Margaux 00:24:41, 41. Ledoux Lucas 00:24:50, 42. Lizen Noah 00:24:51, 43. Rihoux Adele 00:25:35

Classements du 6,4 kilomètres

1. Vanderstraeten Geoffrey 00:22:06, 2. Clobert Martin 00:22:55, 3. Duchene Victor 00:23:19, 4. Jaumain Emilien 00:23:31, 5. Darte Eric 00:24:43, 6. Decamp Jérôme 00:25:00, 7. Bauraing David 00:25:26, 8. Michels Pierre 00:25:33, 9. Pierre Frederic 00:25:39, 10. Moreaux Maxime 00:26:00, 11. Clerin Brieuc 00:26:23, 12. Jaumain Arthur 00:26:56, 13. Delhougne Anne-Sophie 00:27:06, 14. Nijskens Cyril 00:27:07, 15. Seynaeve Benoît 00:27:20, 16. Warin Mattis 00:27:23, 17. Taverniers Aurélien 00:27:31, 18. Lorsignol Louise 00:28:15, 19. Leveau Baptiste 00:28:26, 20. Lacroix Simon 00:28:53, 21. Colase Arnaud 00:28:55, 22. Couvreur Didier 00:29:27, 23. Detry Nicky 00:29:30, 24. Muller Adrien 00:29:47, 25. Dury Cyriel 00:30:42, 26. Moreau Hugues 00:30:57, 27. Braun André Charles 00:31:11, 28. Dricot Lionel 00:31:16, 29. Debelle Florence 00:31:34, 30. Müller Pierre 00:31:36, 31. Vermeyen Pierre 00:31:40, 32. Laubain Pierre-Antoine 00:31:50, 33. Moreira Machado Nathan 00:32:53, 34. Portebois Augustin 00:33:17, 35. Tonneaux Benjamin 00:33:24, 36. Brosteaux Sophie 00:34:10, 37. Noël Yannick 00:34:10, 38. Panajat Romain 00:34:37, 39. Cruquenaire Aubane 00:34:47, 40. Boutchon Greg 00:34:59, 41. Cruquenaire Manoe 00:35:14, 42. Despret François Xavier 00:35:24, 43. Mauroy Adrien 00:35:33, 44. Ghenne Thierry 00:36:02, 45. Durenne Eric 00:36:02, 46. Lambeaux Fabrice 00:36:03, 47. Sahin Jonathan 00:36:07, 48. Arman Frederic 00:36:30, 49. Noël Robin 00:37:20, 50. Allard Florian 00:37:31, 51. Lecocq Raphaël 00:37:31, 52. Pierre Emilie 00:37:37, 53. 1223 N.N. 00:38:00, 54. Crepin David 00:38:00, 55. Tonneaux Fred 00:38:08, 56. Barbarin Jacqurs 00:38:26, 57. El Mrabet Adame 00:38:31, 58. Huon Anne 00:38:56, 59. Baudot Maxence 00:39:04, 60. Plainevaux Kevin 00:39:39, 61. Gochard Laetitia 00:40:45, 62. Lava Stecy 00:40:47, 63. Demoulin Marie-Pierre 00:41:19, 64. Stecker Barbara 00:41:20, 65. Goddeeris Laura 00:41:21, 66. Janssens Sophie 00:41:24, 67. Mathieu Ben 00:41:28, 68. Vilain Julie 00:42:31, 69. Andersson Laurence 00:42:59, 70. 1631 N.N. 00:43:00, 71. Coppine Jerome 00:43:11, 72. Swinne Annick 00:43:18, 73. Brichard Amandine 00:43:19, 74. Copier Romain 00:43:21, 75. Maurissen Anna 00:43:26, 76. Debray Guillaume 00:43:43, 77. Verhulst Theo 00:44:44, 78. Kinzinger Sabine 00:45:00, 79. Decloedt Magali 00:46:53, 80. Gava Céline 00:47:06, 81. Martin Libert 00:47:51, 82. Deside Danie 00:48:43

Classements du 9,6 kilomètres

1. Nicolay Merlin 00:33:26, 2. Gilbert Emilien 00:33:30, 3. Crul Timothy 00:33:40, 4. Didier Aurélien 00:34:36, 5. André Jean-Eric 00:34:51, 6. Denis Romain 00:35:17, 7. Delwiche Luc 00:35:44, 8. Piron Julien 00:35:46, 9. Counet Arnaud 00:37:30, 10. Bruggeman Derek 00:38:56, 11. Le Clef Alexis 00:39:14, 12. Detaille Manu 00:40:19, 13. Corswarem Pierre-Henri 00:40:31, 14. Daout Alexis 00:40:35, 15. Rentmeesters Laurent 00:41:06, 16. Robin Cyril 00:41:08, 17. Lesire Antoine 00:41:29, 18. Petit Thibault 00:41:53, 19. Labbe Thibault 00:42:47, 20. Bouffioux Simon 00:43:28, 21. Oguz Muza 00:43:46, 22. Dendal Didier 00:43:59, 23. Lejeune Gauthiet 00:44:03, 24. Renouprez Ludovic 00:44:08, 25. Titeca Louis 00:44:35, 26. Sondag Inconnu 00:44:38, 27. Olivier Desenfans 00:44:39, 28. Michels Bryan 00:44:46, 29. Vausort Jonathan 00:45:08, 30. Eyskens Corentin 00:45:19, 31. Genette Patrick 00:45:30, 32. Nicolas Adelin 00:45:52, 33. Jonaux Pierre 00:46:15, 34. Robin Arnaud 00:46:29, 35. Goblet Matthieu 00:46:56, 36. Mercier Claude 00:47:49, 37. Parmentier Benjamin 00:48:12, 38. Charlot Gregory 00:48:30, 39. Pecqueux Juliette 00:48:33, 40. Tiriat Viktoryia 00:48:35, 41. Collet Pierre 00:48:49, 42. Detaille Stephane 00:49:16, 43. Szabo Matyas 00:49:24, 44. Massin Yves 00:50:09, 45. Pierard Julie 00:50:20, 46. Goux Severine 00:50:24, 47. Habary David 00:51:18, 48. Duerinckx Thomas 00:51:19, 49. Schyns Stephane 00:51:48, 50. Desmedt Olivier 00:51:49, 51. Dormal Julien 00:51:51, 52. Duerineux Julie 00:51:58, 53. Lion Benoit 00:52:02, 54. François Mauroy 00:52:12, 55. Billocq Florence 00:52:14, 56. Dechene Hugues 00:52:32, 57. Lorsignol Francois 00:53:11, 58. Barette Kathryn 00:53:11, 59. Mathieu Vincent 00:53:27, 60. Gaie Caroline 00:53:37, 61. Lequenne Olivier 00:53:38, 62. Berwart Michael 00:53:41, 63. Lesire Céline 00:53:46, 64. De Wolf Dimitri 00:54:21, 65. Pahaut Ludovic 00:54:41, 66. Legardien Marie 00:54:50, 67. Crombez Celine 00:55:08, 68. Semal Carine 00:55:45, 69. Schnock Amelie 00:56:12, 70. Noon Carole 00:56:13, 71. Ronvaux Ines 00:56:32, 72. Poriau Christine 00:56:35, 73. Zicot Gérard 00:57:27, 74. Charluers Bernard 00:57:30, 75. Vandermaelen Jeanne 00:57:31, 76. Taverniers Cédric 00:57:36, 77. Rossion Jean Marc 00:57:42, 78. Lheureux Jacques 00:57:43, 79. Vandensteen Nadège 00:58:18, 80. Pahaut Christian 00:58:19, 81. Decerf Isabelle 00:58:36, 82. Ceressiaux Céline 01:00:00, 83. Bouffioux Madelaine 01:00:12, 84. Léonard Olivier 01:00:47, 85. Adant Alia 01:01:11, 86. Constant Michel 01:02:17, 87. André Stéphanie 01:03:11, 88. Forge Valerie 01:03:13, 89. Pirard Thierry 01:06:50