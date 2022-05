Warnant évite le piège

Warnant a évité le piège fagnard et reste ainsi dans le sillage d’Aisemont. Après un super-départ, sur des rechas outres de Dombret et Étienne, les Mosans coincent et Presgaux en profite pour renverser la vapeur à 5-3. Avec Debaisieux, autoritaire en devanture, Warnant reprend les commandes en vue du repos (5-7). « À 5-6, j'ai dû quitter le fond pour descendre en devanture, tellement la douleur était insupportable, avoue Julien Froment. Damien Fouarge est monté au fond et Vanderus a pris le petit milieu. » Les « Sabotiers » gardent le contact à 7-8. Mais Warnant, bien plus puissant au rechas, s’isole à 7-11 et approche du but à 9-12. Les « Jaunes » clôturent sur une outre d’Étienne à 40-40. Warnant totalise 27 rechas entre les perches, pour 14 aux Fagnards. DO