Villers sauve l’unité face à Mont-Gauthier

"On doit prendre le sixième jeu, mais une décision arbitrale nous pénalise à 40-40, avoue Jacky Godart. D’autres décisions nous ont ensuite coûté des jeux déterminants." Les promus, avec Nathan Hoc, qui ne fait aucune chasse, bien épaulé par Marion et Collignon, alignent les jeux pour approcher du but à 5-12. Si Nicolas Schmit livre trois balles hors des limites, Quentin Dehu assure le point en lobant le foncier rochefortois.