Villers sauve l’unité

Après avoir concédé le jeu initial, Mont-Gauthier, toujours privé de Lavis, renverse la vapeur à 1-3, avec Marion impérial au grand milieu. Les Villersois, qui jouent avec Godart au petit et Valentin au grand, gardent le contact à 2-3 et 3-4, pour recoller à 5-5. « On doit prendre le sixième jeu, mais une décision arbitrale nous pénalise à 40-40, avoue Jacky Godart. D’autres décisions nous ont ensuite coûté des jeux déterminants. » Les promus, avec Nathan Hoc, qui ne fait aucune chasse, bien épaulé par Marion et Collignon, alignent les jeux pour approcher du but à 5-12. Si Nicolas Schmit livre trois balles hors des limites, Quentin Dehu assure le point en lobant le foncier rochefortois. DO