"Bossière n’est pas mort"

"Je ne pense pas que la défaite est méritée car nous avons fait bonne figure après la pause, confie le coach Michaël Noël. Si on n’a pas été bons en première période, on a ensuite essayé de faire quelque chose de bien. Notre belle réaction aurait pu nous être favorable. Je pense à deux envois repoussés par la transversale et le montant. Malgré cette défaite, Bossière n’est pas mort."

"Trop gaspillés"

" Si le 0-1 était logique, après la pause, on a gaspillé , regrette Olivier Cauz. En seconde période, on est descendus trop bas et Bossière en a profité pour nous mettre en difficulté. En fin de match, on était cuits. Il nous reste nonante minutes pour ne pas encaisser trois buts ".