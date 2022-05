Un changement efficace

Suite à l’absence de Yoris Dooms, Mont-Gauthier débute, comme la veille en coupe, avec Corentin Schmit au fond et Pierard au grand milieu. Particulièrement maladroits au service, les Rochefortois sont largués à 1-3. « À la frappe, ça ne tournait pas non plus, avoue Tristan Schmit. On a donc replacé Thomas Piérard au fond, j’ai pris le grand milieu et Xavier Fiasse le petit. »