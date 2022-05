Les Namurois, déforcés par les absences de huit éléments, se font surprendre dès la 6e, par Dogot. La réaction des « Bleus » se profile à la 40e, via A. Fichera. Dogot rend l’avance aux siens à la 42e. Sur penalty, Segat remet les deux équipes à égalité avant la pause. Le même Dogot signe son triplé à la 60e. Les Jambois, malgré leur bonne volonté et les entrées de Roby Certo et de Dalax Oguz, ne parviennent plus à revenir dans un match fini à 10 contre 10, mais fair-play.

Rienne 2 - Etoile Taminoise 1

Les Sambriens auraient pu revendiquer le nul, notamment sur une latte de Gilbert, après la pause. Entre-temps, un coup franc de Colson avait échappé au gardien taminois à la 25e. Les « Étoilés » dominaient la reprise, avec des actions dangereuses dans le camp ardennais. Même si, avant l’égalisation d’Oostens à la 65e, les visités auraient pu réaliser le break. Sur un contre, en fin de match, le même Colson offrait la qualification aux « Jaune et Noir ».