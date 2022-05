Saint-Denis seul en tête

Miavoye 5 – St-Denis 13

Les Walhérois n’ont pas reproduit leur prestation du week-end dernier. Ils rivalisèrent jusqu’à 3-3, avant de s’effondrer. Avec Lecocq, Challes et Massart, en verve dans tous les compartiments, les Dynonisiens se détachèrent à 3-7. En dépit d’une permutation entre Merveille et Pairoux, les visités accusèrent toujours le coup à la reprise. Sous la houlette de Lecocq, impérial au grand milieu, les Bruyérois filèrent à 5-10, avant d’entériner le carton plein, qui les isolent en tête.

Purnode 3 – Fosses 13

Les "Chinels" mènent la danse pour mener 0-8. À l’inverse de leurs hôtes, ils sont réguliers dans tous les secteurs. Sans coup d’éclat, les Marique, Charlot, Delaruelle et Bihay se contentent de filer au but, sans guère d’opposition.

Sovet 9 – Havrenne 13

Après le partage des quatre premiers jeux, les Havrennois profitent des nombreuses erreurs à la livrée des Cinaciens pour opérer la cassure (3-7). Grâce à Macor et Vander Elst sur le rectangle, les visités sauvent la mise à 6-11. Plus adroits dans les petits coups, les Frérotte, Halin et Jaumotte s’empressent d’assurer la victoire.

Nil 13 – Denée 4

Les Molignards font illusion en menant 0-2, avant d’être écrasés par des Nilois privés de Marchal et Janssens, blessés. Avec le concours d’un joueur de R3, qui a gagné tous ses jeux, Lelièvre s’illustre au rechas (0-2, 7-2, 10-2, 13-4).