Roussaux: «Perrine a réussi en 1 an ce que j’ai fait en 4 ans!»

C’est un David Roussaux tout sourire qui ne peut que savourer le titre de son équipe P1. « Peu de monde aurait misé sur nous en début de saison ou bien en début de ces play-off, raconte le directeur technique boninnois. Mais pour répondre aux personnes qui se posent encore la question, oui on va bien faire deux équipes de R2 et on va assumer. Ces jeunes filles ont montré qu’elles méritaient cette montée et le titre. Et que dire de Perrine Drygalski. Elle a réussi à monter en R2 en un an alors que moi, j’ai dû attendre 4 ans pour réaliser ça (rires). C’est vraiment une fille très investie et c’est mérité pour elle. »