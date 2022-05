Pour l’amour des buts et du blason

La mission "ascension" de Ligny sera donc une nouvelle fois à recommencer. Et ce sera toujours avec son goleador vedette. " J’ai eu quelques offres, mais j’ai décidé de rester à Ligny , confie Antoine Leruth. C’est un club familial dans lequel on joue d’abord pour le blason. D’ailleurs, beaucoup y reviennent alors qu’il n’y a pas d’argent pour les attirer.La saison prochaine, on essaiera à nouveau de faire remonter le club en P1. On ne baisse pas les bras, il n’y a pas de pression des dirigeants. De mon côté, j’espère confirmer la confiance que “J-B” m’a donnée cette année. Jean-Baptiste, c’est un peu mon père spirituel à Ligny… "

Cette saison, sur les 27 goals qu’il a inscrits, c’est lors de la 2emoitié du championnat que Leruth a explosé son compteur, avec 18 buts au 2etour. " Mais il n’y a pas que moi qui ai bien performé. C’est toute l’équipe qui a réussi un deuxième tour assez impressionnant avec un bilan de 39 points sur 45. Tout le groupe était en confiance, et ça s’est ressenti en attaque. " Une carburation intense (6 doublés et un quadruplé) qui a permis à l’attaquant lignard de revenir sur le Vedrinois Tanguy Jonckers, longtemps en tête du classement des buteurs, puis de le dépasser. " Malheureusement, Tanguy s’est blessé en fin de championnat. Il a loupé les 8 ou 9 derniers matches je pense. Moi, j’en ai manqué 6 en début de saison à cause d’une blessure également. Au final, c’est un peu comme si ça s’équilibrait. Mais j’aurais préféré qu’il puisse continuer à marquer et qu’il y ait une vraie concurrence entre buteurs jusqu’au bout ", ponctue le joueur de 24 ans, qui se sent chez lui à Ligny, un club où il avait pour la première fois touché à l’équipe fanion à l’âge de 18 ans. C’était alors en P1. Reste donc à voir à quel âge il y fera son retour…