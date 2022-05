Balle pelote : la plus belle de St-Servais

St-Servais doit composer sans Piron, parti avec la promotion pour éviter le forfait. « Porson a pris le grand milieu et Louis Lawarée a tenu le petit milieu », souligne Marc Everaerts. Genappe, candidat au titre avec Tourpes, prend un départ de choix et file à 3-0. Les promus corrigent alors le tir, tant au service qu’à la frappe, pour rétablir l’égalité. Les Brabançons, plus autoritaires sur le rectangle, opèrent à nouveau la cassure à 9-3. " On aurait pu faire 5-5, mais dans les petits coups, on n’était pas présent. » St-Servais reprend espoir à 9-4 et 11-5. Les visités caressent les trois points à 12-5, mais Everaerts, au service, offre le sixième jeu à ses couleurs. " C’est notre plus belle lutte, face à une équipe performante au rechas. »