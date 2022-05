Jérémy Weiserbs à l’Union Namur

L’Union Namur vient d’annoncer un troisième transfert pour la saison 2022-23 en D2 ACFF: "Il s’agit de Jérémy Weiserbs dont le poste de prédilection est le 8, annonce le club. Ce chastrois, doté d’une impressionnante frappe, apportera, malgré son jeune âge (22 ans), son expérience du niveau D1 (Tubize) et D2 (Walhain et Ronse). Conquis par le projet du club qui rejoint ses ambitions de s’imposer en Nationale 1 dans une structure plus professionnelle, et passé par l’Athénée Royal de Jambes (Foot Etudes), le Brabançon est heureux et fier à l’idée d’évoluer dès la prochaine saison pour Namur, son club, sa Ville et son public qui lui est plus familier."