Frère et Sobry passent la main, Haepers la prend

Et elle l’est également pour Maxime Sobry , à Wépion, qui a démarré son championnat par une clean sheet et l’a terminé de la même façon. " Mais cette dernière clean sheet , on l’a partagée avec Emrik Michel, qui m’a remplacé , précise Maxime. C’était mon dernier match, tout comme Fatih Gursever, et le coach a voulu faire rentrer tout le monde et rendre un petit hommage à ceux qui terminaient leur carrière. J’ai ainsi passé le relais sur le terrain. " À l’instar de son bien nommé confrère, Maxime Sobry passera la saison prochaine dans le staff. " Ma décision de raccrocher était prise, je vais intégrer le projet sportif de Wépion. " D’abord éloigné des terrains par une blessure puis par son travail, le keeper des Fraisiers n’a disputé que 16 matches. " Ça fait presque une clean sheet un match sur deux, c’est plutôt bien. J’avoue que j’accorde pas mal d’importance aux stats. C’est une bonne manière de motiver la défense. Et puis, une clean sheet , c’est déjà un point de pris ", rappelle le policier de 30 ans qui se dit satisfait de la saison des Namurois. " On a rivalisé avec toutes les grosses équipes: un nul et une victoire contre Ligny et contre Arquet, deux victoires contre le FCO. Du top 5, il n’y a que Rhisnes et Bossière qui nous ont battus, une fois chacun. Il ne nous a manqué que de la continuité. Mais le principal, c’est d’avoir retrouvé un esprit d’équipe et une attitude conquérante. "

Le dernier portier de ce trio figure à l’autre bout de la chaîne: le Bossiérois Lucas Haepers n’en est qu’à ses débuts. " C’était ma première saison complète en équipe senior et j’en suis assez fier. Pour une première, je ne pouvais pas rêver mieux , dit-il, ravi. De ces clean sheets , je retiens bien sûr ma toute première, contre Tamines. On gagne 2-0 chez nous. " À 19 ans, le gardien des Gembloutois n’est, lui, pas près de ranger les gants. D’autant que sa saison n’est pas encore finie! " C’est vrai qu’on a bien prolongé notre championnat, mais on s’en est plutôt bien sorti. Notre saison est réussie avec cette qualif’pour le tour final. Il nous reste un duel contre Évelette pour espérer monter. " Si promotion il y a, cela propulserait le keeper de la P3 à la P1 en à peine 3 saisons.