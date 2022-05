Deux surprises enregistrées en coupe

Dimanche, en championnat, la lutte au sommet se déroulait à Maubeuge, qui recevait Thieulain. Les "Nordistes" étaient privés de Devos, retenu par la communion de sa petite fille. Cela a pesé lourd dans la balance, dans la mesure où son remplaçant, Vincent Navaux, a raté la plupart de ses interventions et n’est pas parvenu à sauver un jeu. En face, Thieulain n’est (une nouvelle fois) pas apparu sous son meilleur jour. Les Leuzois ont principalement manqué de régularité à la frappe, où Wattier et Metayer ont permuté à 7-9. Ceci dit, cette quatrième victoire permet aux "Canaris" de rester dans la roue de Kerksken, qui a également laissé filer la troisième unité face à Grimminge. Ce dernier a réagi in extremis en alignant quelques jeux à 11-4. À Isières, le Gant d’or Dimitri Dupont a fait le job. Néanmoins, Acoz, soudé au possible, n’a pas volé son point.

Autre rencontre impliquant des ténors, celle entre Baasrode et Galmaarden. Les Termondois ont réagi d’importance, après leur défaite en coupe. La bande à Antoine Hazard, trop esseulé à la frappe, en a fait les frais en ne parvenant pas à remporter les six jeux espérés pour ramener le point.