Tour final P3: tout se jouera à Grand-Leez

Après une alerte visiteuse via Spita, Moustier s’offrait une belle opportunité à la 21e, quand Faye obligeait le gardien walhérois à se détendre. Cinq minutes plus tard, Bodart, sur coup franc, fusillait Carmanne. Les "Zèbres" répliquaient et, après une nouvelle tentative de Faye, Dupont avait l’égalisaiton au bout du pied, mais ne pouvait cadrer. À cinq minutes du repos, Sorce remettait les pendules à l’heure.

On rejouait depuis deux minutes quand l’arbitre accordait un penalty aux "Rouges", mais Bouterbiat envoyait le cuir dans les nuages. À la 55e, Petit rendait l’avance aux Walhérois, avec la complicité de Ylmaz, qui détournait malencontreusement le cuir, de la tête, dans le but vide. Moustier accusait le coup, avant de relever la tête et de mettre la pression sur la défense visiteuse. À la 78e, l’arbitre accordait un penalty aux "Zèbres" pour une faute de Marchal sur Evrard. Sorce le convertissait pour forcer l’égalisation.