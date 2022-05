Sylvain Moniquet à nouveau à l’attaque au Giro: «Je vais accueillir la journée de repos de ce lundi à bras ouverts!»

Après ses échappées réussies sur les étapes de l’Etna et de Naples , Sylvain Moniquet a tout fait pour se glisser dans le bon coup à nouveau, ce week-end. Tant ce samedi , entre Santena et Turin, que ce dimanche, entre Rivarolo Canavese et Cogne. "Malheureusement, samedi, les Bora-Hansgrohe en ont décidé autrement et ont réduit l’écart alors que j’étais à l’avant dans un groupe d’une dizaine", raconte le coureur de Lotto-Soudal. "Et ce dimanche, pour la dernière étape avant le jour de repos de ce lundi, j’ai tout donné à nouveau pour aller dans l’échappée. Elle a mis du temps à partir. Il a fallu soixante à septante pour qu’elle se forme. Malheureusement, j’étais dans une échappée, avant une trentaine de secondes d’avance. Mais le peloton n’a pas laissé partir. Il en a décidé autrement."