17-18, 15-15, 18-18, 8-6

BONINNE : Gilliard 7, Bassani 0, Delahaut 11 (1x3), Noel 12, Gilson 14, Houthuys 0, Delveaux 3, Germiat 13, Gautier 0, Mullenders 0, Cinier 0, Naveau 0.

LOYERS : Laloux 16, Giaux 18 (3x3), Bonmariage 2, Moeys 4, De Lessines 0, Dubit 5, Ernoux 4, Gerard 7, Lukowiak 2.

Après la défaite subie à l’aller, les Loyersoises avaient la pression de devoir absolument l’emporter pour revendiquer le titre. Boninne pouvait quant à lui finir la série et fêter le titre à la maison.

Les deux équipes jouent sans complexe dès l’entame. Si les Jaunes peuvent compter sur Delahaut (7 points dans le 1er quart) et Noël (6 points), les Rouges s’appuient sur Laloux (7 points) et Giaux (5 points) pour démarrer tambour battant cette deuxième manche. Le coach de Loyers reprochait le manque d’envie de ses filles lors du match de jeudi. Message reçu 5 sur 5 par ses joueuses, qui n’ont pas peur de se jeter sur le ballon pour arracher la possession. Dans le deuxième quart, le mano à mano se poursuit. Boninne passe devant à la 15e (21-18), avant que Loyers réagisse notamment avec deux bombes de leur métronome, Giaux. L’écart au repos est le même qu’au premier quart-temps (31-32), où tout reste possible dans une agréable rencontre à suivre.

Le troisième quart est la copie conforme des deux précédents. Boninne et Loyers ne parviennent pas à se quitter. Si les 30 premières minutes ont été assez offensives, le dernier acte s’avère relativement pauvre en points. L’intensité défensive augmente des deux côtés du terrain et le stress fait son apparition. À l’entame du money-time, Gérard met Loyers aux commandes (52-55). Grâce à des shoots à distance, Gilliard et Delahaut remettent leur équipe aux commandes (58-57). Dans la dernière minute, Loyers rate deux lancers pour repasser devant et voit le titre s’envoler.