Mont-Gauthier renoue avec la victoire

Avec ce troisième succès à trois points, les Sambriens trônent seuls en tête. Ils devancent une équipe de Warnant qui a bien négocié son déplacement à Presgaux. Sur un ballodrome souvent balayé par le vent, les Mosans ont fait la loi au rechas, avec pas moins de 27 rechas entre les perches. Quant aux "Sabotiers", ils ont dû composer avec la blessure de Julien Froment, leur foncier, qui a terminé la lutte en devanture. "Je ne peux pas continuer comme ça. Je vais devoir louper les prochaines luttes, pour soigner ma blessure."

Mont-Gauthier, qui restait sur une défaite face à Clermont, a redoré son blason en infligeant une troisième défaite de rang aux Villersois. Les Rochefortois ont fait la différence sur le rectangle. Il faudra compter avec ces jeunes, qui rêvent de fouler le ballodrome de la place St-Aubain.

Tangissart, la lanterne rouge, a signé sa première victoire face à St-Marc. Les Brabançons profitèrent des nombreux services fautifs de leurs invités pour s’envoler à 7-2 au repos. Avec Wouters, qui remplaça Adrien Pairoux, les Namurois corrigèrent le tir et réussirent à sauver le point à 11-5. Les Guidon, Briot et consorts devront batailler pour éviter les play down.