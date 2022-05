"La saison dernière fut catastrophique , rappelle le directeur technique Julien Nalbone. Après deux saisons compliquées en raison de la période Covid, nous avions décidé de faire confiance à une majorité de joueurs venus du Hainaut. La sauce n’a pas pris. J’en assume l’entière responsabilité. Cette saison, nous avons décidé de recruter des joueurs de la région. Nous avons seize départs pour quinze arrivées. La sauce va devoir prendre rapidement. Vous ne devez avoir peur de personne."

Sur le papier, l’équipe, désormais entraînée par Grégory Dejaiffe, épaulé de son T2 Claudio Furgiuele, a fière allure. L’objectif est clair: retrouver au plus vite la P2, via le titre ou via le tour final.

"Je suis très fier d’être le coach d’Auvelais. J’ai attiré tous les joueurs que je souhaitais avoir à mes côtés. Nous n’allons pas nous cacher en disant que nous envisageons la colonne gauche. Nous allons jouer les premières places. Je suis super ambitieux et très mauvais perdant. Je sais que les joueurs vont se battre les uns pour les autres. Je nous compare à l’Union Saint-Gilloise. Je veux un esprit d’équipe. Nous allons faire une grosse saison."

Un partenariat avec le Sporting

Et le directeur technique de conclure. "Le club est la priorité. La saison passée, certains ont joué leur carte personnelle. Le club est sérieux. Nous avons le label deux étoiles pour les jeunes. Et nous venons de signer avec le Sporting de Charleroi pour être le centre de formation 100% féminin. L’image du club est également une priorité. Et je ne peux pas accepter qu’Auvelais soit en P3."

Le message est limpide. Pour atteindre leur objectif, les Orangés bénéficieront d’une toute nouvelle aire de jeu.