Arbitre: Hentschel

Cartes jaunes: Gilsoul, Sabbe, Libert, Delens.

Buts: Gilsoul (0-1, 33e), Libert (0-2, 94e).

BOSSIERE: Haepers, Bauduin, Lultz (12e Tallier), Sabbe (63eFossion), Ngoma, Lengelé, Laidi, Renier, Laurent, Velghe, Bisanti (78eBernard).

EVELETTE: Ponlot, Baudoin, Williquet (72eDelens), Horion (74eMunaut), Gilsoul, Melery, Marino, Aarab, Perilleux (88eLahaye), Libert, Hadim.

Dès l’entame du match, Evelette impose ses vues avec une première occasion signée Gilsoul. Visiblement, Bossière est en difficulté et doit attendre la 28e pour un premier tir digne du nom envoyé par Lengelé. La demi-heure à peine écoulée, Gilsoul, très en vue, signe le 0-1. Bossière réagit, en vain avant la pause.

Après le repos, Evelette tente d’enfoncer le clou, sans réussite malgré deux envois de Gilsoul. Les Gembloutois reprennent des couleurs et sont proches de la réduction du score par Ngoma et Laurent mais la transversale et le piquet viennent au secours de Ponlot. Dans les arrêts de jeu, Bossière pousse. Mais à la 94e, un coup franc tiré par Libert, libère les visiteurs (0-2) avant la joute retour, dimanche prochain.

"Si on a livré une grosse première période, il est clair que notre premier but a fait du bien, confie le remuant Gilsoul. Après la pause, ce fut plus difficile. Heureusement, Libert nous sort quelque chose de son chapeau ".

La P1 n’est plus très loin pour Evelette.