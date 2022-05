Moustier veut assurer la montée à la maison

Après avoir réussi à vaincre le signe indien face à la redoutable formation de Thy-le-Château, Moustier entre dans le tournoi triangulaire avec la venue d’Onhaye B. Les Walhérois ont dû se contenter d’un partage face à Grand-Leez B. Un résultat qui peut faire les affaires des protégés de Steve Surinx. « J’ai bien sûr assisté à la rencontre et chaque équipe a eu sa mi-temps. Le partage est donc logique. Les deux équipes se sont neutralisées. En évoluant à nouveau à la maison, on aura bien évidemment un petit avantage et nous pourrons compter sur nos nombreux supporters qui savent mettre le feu et booster l’équipe. Reste que face à une équipe B qui peut aligner trois joueurs de D3, ce ne sera pas simple. Qu’importe, on abordera ce duel avec le couteau entre les dents. On veut monter et ce serait bien de décrocher le ticket ce dimanche avant un déplacement à Grand-Leez qui sera plus compliqué. » Collard est suspendu.