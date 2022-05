Menées 1-0 dans cette finale des play-off, les Loyersoises ont perdu leur avantage du terrain, glané grâce à leur première place au classement.

"On peut être 8 ou 9, ou même 12 joueuses. Si elles n’ont pas toutes cette envie de jouer, cette envie de gagner, on n’y arrivera pas, souffle l’entraîneur loyersois, Christophe Giaux. En face, Boninne a joué avec la manière et c’est comme ça qu’elles ont fait la différence. Car sur le fond de jeu, il y avait match entre les deux équipes."

D’autant qu’à la pause, les Rouges étaient en tête (28-26). Mais elles ont ensuite baissé pavillon face à la réussite à trois points des Jaunes . "On sent le manque de rotations et le manque de fraîcheur. Quand je dois jouer avec les mêmes filles durant 35 minutes et que Boninne compte sur ses 12 rotations, à un moment, l’écart se creuse. On a tenté la zone, qu’on n’a pas travaillée à l’entraînement, mais en vain. J’y crois toujours mais ça passera par plus d’envie."

À 40 minutes du sacre

Pour Boninne, le rêve se poursuit avec une troisième victoire consécutive dans ces play-off. "J’ai encore du mal à y croire, réagit à chaud la coache boninnoise, Perrine Drygalski. Je trouve que l’on n’a pas mis notre intensité habituelle en première mi-temps et je l’ai dit au repos à mes joueuses, qui étaient frustrées. En deuxième période, j’ai vu le vrai visage de mon équipe, où tout est venu défendre. Je le dis depuis le début de la saison. Nos succès se bâtissent défensivement."

Avec un noyau de 12 éléments, qui ne forme qu’un groupe. "C’est également notre force, on est une bande de copines et on espère aller au bout."

Plus que 40 minutes (sauf en cas de belle) pour les Boninnoises pour décrocher le titre de championnes de P1.