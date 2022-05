Pour clôturer la saison 2021-2022, l’Etoile Basse-Sambre accueille dimanche à 17 heures, Vedrinamur. Un derby entre deux équipes qui sont assurées d’encore évoluer au plus haut niveau la saison prochaine. Comme plusieurs clubs de la nationale 1 ont refusé de monter, la fédération, prenant en compte la réglementation au nord du pays, a proposé aux Sambriens de rester en super, alors qu’ils occupaient la 9e place, synonyme de relégation. Aye qui a introduit un recours, n’a aucune chance d’accéder à l’élite.

Suite au partage forcé à La Villette, l’Étoile Basse-Sambre ne compte plus qu’un petit point de retard sur Vedrinamur, 8e. Les Étoilés du président Franco Catsampas aborderont donc ce duel avec une réelle motivation. " Un succès nous permettrait de terminer devant les Vedrinois, à la huitième place."

Vainqueur de la manche aller sur le score de 5-1, Vedrinamur aura à cœur de conserver sa place au classement. " Nous ne nous déplacerons pas en touriste, lance Didier Cat. Avec Fred Sonnet, qui disputera son dernier match sous nos couleurs avant de rejoindre Anderlecht, Nicolas Degros, François Gobeaux et Gabriel Stanescu on visera la victoire. Et quoi qu’il arrive, on est assuré de garder une équipe en super vu que notre équipe B a terminé deuxième en nationale 1. Le cercle d’Aye n’a donc aucun espoir de monter."