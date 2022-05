Julien Saremans comme en ses plus beaux jours

Le scratch

Le nombre de tours dépend de l’âge et de la catégorie dans laquelle est versé le candidat: de 4 à 20 tours. Le premier reçoit 40 points, le second 38, puis 36,34, etc.Et il ne faut pas attendre longtemps pour être mis au parfum. Tous allument la mèche dès le départ donné. Les plus gros bras prennent le dessus et annoncent d’office la couleur. Avec, dans l’ordre: Hugo Hatet (U8), Matti Thoen (U9), Tyméo Hatet (U10), Martin Lambert (U11), Jules Mathieux (U12), Laurice Demeulemeester (U13), Gabriel Vanden Berghe (U14), Augustin Maeck (U15), Robin Warrant (U16-17) et Julien Saremans (U18-19).

L’élimination

Après un premier tour de chauffe derrière le moniteur, c’est du chacun pour soi. Et à chaque tour, celui qui le dernier coupe la ligne de la roue arrière est éliminé. Par corollaire, c’est une arrivée en solitaire ou un sprint à deux qui attribue la victoire à l’un des deux meilleurs. Et comme par hasard, on retrouve quasi les mêmes aux premières places. Sauf pour Fenna Thoen (U8), Sinte Gaspard (U11), Romain Haid (U14) et Tom Collon (U18-U19).

La course par points

Comme lors du scratch, un certain nombre de tours est à disputer: 4,9,12,16,20. Mais pour corser le tout on y a ajouté 2, 3,4 ou 5 sprints qui vous rapportent 5, 3, 2 ou 1 point chacun. Ces emballages sont annoncés via la cloche. Puis… on fait les comptes!

Les vainqueurs

Ce sont les plus réguliers de ce meeting. Fenna Thoen (U8) et Matti Thoen (U9) avec le maximum des points. Tyméo Hatet (U10) aussi, tout comme Martin Lambert (U11) et Jules Mathieux (U12). Laurine Demeulemeester (U13) aussi le maximum des points. Romain Haid (U14) qui a loupé deux sprints intermédiaires et la première place au scratch. Augustin Maeck (U15) qui a raté 3 sprints intermédiaires sur quatre. Robin Warrant (U16-17) deux sprints loupés sur quatre. Et enfin Julien Saremans (U18-19): deux sprints réussis sur 5 et une seconde place lors des éliminations.