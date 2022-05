BS Gembloux: stop pour Gilon et ses vétérans

Plusieurs retraités ont passé plus de trente années sur le parquet. "Soit un total de plus de 250 années de basket pour l’ensemble de ces joueurs! Si on y ajoute mes 54 années, nous sommes à plus de 300 années de basket qui tirent leur révérence, ajoute Christian Gilon. Je coachais également mon dernier match au Black Star. Dès lors, des discussions sont en cours avec Jérôme Hecq pour reprendre l’équipe lors du prochain championnat. Ce fut également mon dernier match dans le championnat AWBB après 48 ans de coaching" .