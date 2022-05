"Natoye a rectifié le tir en cloisonnant la raquette, concède le coach belgradois, Stéphane Plumier. Nous nous sommes alors appuyés sur notre intensité et sur notre adresse pour rester dans le match. L’intérieur était fermé, et je me félicite de pouvoir compter sur une équipe complète, qui est capable de combler d’éventuelles lacunes. En milieu de saison, l’objectif était d’atteindre les play-off, et vaincre deux grosses équipes telles que Malonne et Natoye, nous envoie aux anges."

"Après la gifle prise mardi, mes joueurs ont montré ce qu’ils étaient capables de prouver, rappelle le coach, Bastien Gilain. Je n’ai rien à leur reprocher. On a voulu y croire et l’issue s’est jouée sur des détails. Hucorne a bien shooté à des moments déterminants et sur les 80 minutes, Belgrade mérite son titre. La logique sportive est respectée."