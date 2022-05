17-15, 32-34, 19-10, 16-18.

BELGRADE B: Davreux 8 (2x3), Quaira 9 (1x3), Debry 4, Marchal 1, Mertens 0, Hucorne 27 (6x3), Malu 8, Cequarelli 10 (2x3), Vermeren 0, Nelkofski 0, Meirlaen 0.

NATOYE B: Arts 7 (1x3), Schevers 0, Georges 4, Legros 17 (3x3), Beuken 8, Dubois 4, Henry 1, Gilain 4, Ligot 0, Antoine 0, Davin 17.

Désireux de jouer la belle, Natoye devait effacer la nette défaite (59-89) de mardi. Pour réussir, le début de partie revêtait une grande importance. Toutefois, au panier d’ouverture de Beuken, Belgrade répliquait par trois missiles de Quaira et de Hucorne (13-6, 6e). Pas impressionné, Natoye résorbait son retard (17-15, 10e). Le match était bel et bien lancé.

Et Natoye, très combatif, repartait de l’avant via le duo Legros-Davin pour le 27-34 de la 17e. Malgré cette situation défavorable les visités ne perdaient pas le fil du match ce qui leur permettait de réduire rapidement l’écart par Hucorne, Malu et Cequarelli (32-34, 18e). Et on en restait là au repos en attendant une seconde période prometteuse d’une belle empoignade.

Si le début du second acte plaidait toujours en faveur des Natoyens (39-40), la suite ne fut plus aussi simple car Belgrade se montrait adroit à la réalisation (48-42). Puis les échanges devenaient plus équilibrés pour le 51-44 de la 30e.

Comme on pouvait s’y attendre la lutte fut serrée jusqu’au bout des quarante minutes. Malgré le retard de sept points au repos, Natoye n’était pas résigné. Cela se traduisait par une égalité à la 37e (58-58). Et encore 61-60 à nonante secondes du terme. Mais là, Mister Hucorne étalait tout son talent de réalisateur. Cette fois Natoye ne pouvait répondre malgré un Legros très adroit.

Si Belgrade pouvait sabrer le champagne, il devait aussi reconnaître la bonne réplique de Natoye.