Gedinne – Bièvre

"Nous allons directement commencer par l’étape des Ardennes namuroises. Nous y changeons un peu notre formule, puisque cette étape se disputera sous la forme de trois circuits identiques. Chaque fois, en passant par Vresse-sur-Semois. Cette formule permet de réduire considérablement le nombre de signaleurs nécessaire. Il nous en faudra une bonne soixantaine en moins, par rapport à une étape traditionnelle en ligne. Il y aura donc directement du relief. Cela peut déjà bouger, mais cela ne veut pas dire que cela ne finira pas par un sprint massif. Le niveau de ce peloton est quand même relevé. On a déjà vu des groupes importants se disputer la victoire sur notre étape des Ardennes."

Couvin – Couvin

"Pour cette deuxième étape avec départ et arrivée à Couvin, nous gardons le même circuit que l’an passé, quand Jenno Berckmoes, le futur vainqueur final, s’était imposé au sprint. Mais nous allons apporter une modification dans le dernier tour. Nous allons emprunter, pour le final de l’étape, le circuit de la course de côtes de Couvin. La course va passer par la Rue de l’Ermitage, avec la montée vers Brûly. Soit, une bonne ascension de 2,2 kilomètres. Cela peut provoquer une belle sélection."

Lesve – Walcourt

"Cette troisième journée du Tour de Namur s’annonce vallonnée également. Après le départ de Lesve, le peloton ira dans l’Entre Sambre et Meuse pour rejoindre Walcourt. La victoire se jouera dans la montée de la cathédrale. Cela peut faire également une belle fin de course."

Chimay – Doische

"Pour l’avant-dernière étape du Tour, nous ferons une petite incursion dans la province du Hainaut, avec ce départ planifié à Chimay. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Au début de la course, le peloton fera trois fois le circuit moto de Chimay, avant de prendre la direction de Doische. Où il y aura aussi trois circuits. Là, on ne peut pas passer à côté de la montée des Strépys. Ils seront donc à nouveau au programme sur cette avant-dernière étape. Le classement général pourrait déjà s’y jouer, avant la dernière journée de course."

Spy – Citadelle de Namur

"Le maillot jaune devra défendre sa première place au classement général, sur une étape à la première partie plus roulante, dans le nord de la province. Avant notre final habituel, à la citadelle de Namur. Nous ne modifions pas notre site d’arrivée. La ligne reste tracée au même endroit, soit la même que celle, désormais, du Grand Prix de Wallonie."