Natoye peut-il renverser la situation?

Son coéquipier, Dorian Nelkofski, partage le même avis. "À Natoye, nous avons livré une très bonne prestation. Notre réussite aux shoots dès l’entame du match a empêché un retour de notre adversaire, confie-t-il. Personnellement, je suis plus confiant qu’avant de disputer le match aller. Mais attention car nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise. Comme ce fut le cas à l’aller, nous devons prendre un bon départ par une défense de fer qui nous permettrait de partir en contre-attaque" .

Un remake du championnat?

Lors de la phase classique du championnat, chaque formation s’était imposée à l’extérieur. Alors, un remake? "Mardi, mes joueurs ont appliqué les consignes défensives et offensives dès le quart-temps initial mais ils ont aussi fait preuve de réussite, ce qui a créé de l’imprécision à Natoye, explique le coach belgradois Stéphane Plumier, satisfait du fair-play des deux équipes. Pour le retour de ce vendredi, nous n’aurons pas d’autre choix que d’empêcher Natoye de prendre confiance. Sans cela, il risque de nous faire mal et provoquer une troisième manche. Ceci dit, ce ne sera pas aussi simple que lors de la première manche, car les gars de Natoye n’ont rien lâché, malgré le score" .

Du côté natoyen, on est évidemment conscient que la tâche ne sera pas simple. "Comme on est dos au mur, nous devons réagir et éviter de subir ce retour, prévient Bastien Gilain. Nous devons donc corriger le tir pour aller chercher une belle. Si Belgrade joue au même niveau que mardi, notre tâche sera évidemment compliquée. Mes joueurs devront montrer plus de fierté et un autre visage et retrouver des ressources physiques car la fatigue commence à se faire sentir" .

Si Natoye n’a plus le droit à l’erreur, les joueurs ne veulent pas se mettre la pression. "On sait que Belgrade est une équipe compliquée à jouer mais nous nous déplacerons sans la moindre pression, déclare Tristan Legros, arrivé à Natoye en 2015. Pour cette seconde manche, il n’y a pas grand-chose à changer dans notre jeu. Le tout sera d’être prêt mentalement et physiquement. Nous tenterons de prendre notre revanche et de chercher la victoire pour pouvoir faire une dernière fois la fête chez nous" .