Les «Spirous» ont rempli leur mission

"Il y a eu de l’agitation sur les réseaux sociaux, quant à la présence de quelques éléments de P1. Mais le règlement le permet. Une équipe A peut renforcer son équipe B. Nous avons appliqué le règlement à la lettre. Les joueurs de P1 étaient là pour faire la différence. Mission remplie! Il aurait été malheureux de passer à côté. De plus, ce serait oublier tous les joueurs de P4, les U19 et les U17, qui ont eux aussi participé à la montée en P3. Cette montée est donc celle de tout un groupe, pas de quelques individualités. Au début de cette mini-compétition, beaucoup nous ont collé l’étiquette de favoris. Nous avons assumé notre rôle. J’avais dit que je resterais concerné par le club de Spy jusqu’au bout et que je donnerais tout. J’ai tenu parole. Je termine sur une bonne note. Le club accède à la P3 avec de nombreux jeunes talentueux. Leur envie de monter constitue une des clefs du tour final."

Le derby jemeppois, entre Spy B et Jemeppe, se poursuivra donc la saison prochaine.