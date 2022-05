Ironlakes: de la nouveauté et de l’accessibilité

Pour la première journée de compétition, le programme est assez similaire à l’an dernier. Par contre, il va être beaucoup plus chargé le dimanche. " Nous avons pu compter sur 3375 participants l’an dernier et espérons forcément pouvoir faire mieux cette année. Le samedi, le titre de champion de Belgique se jouera sur le full et le half distance. Le dimanche, il y aura le traditionnel sprint et la distance olympique (DO), mais ce n’est pas tout. Nous ouvrons des épreuves destinées aux plus jeunes, avec un "mini-kid’s", à partir de 6 ans, un "kid’s" et un "teen’s", jusqu’à 15 ans. L’épreuve sera également accessible aux athlètes handisports, qui auront la possibilité de s’aligner sur toutes les épreuves du week-end, en relais ou en individuel, grâce à une belle collaboration avec "Leg’s Go". Enfin, il y aura aussi "My first distance triathlon", qui est une épreuve de 200 m de natation, 15 km de vélo et 3 km à pied, pour ceux qui n’ont jamais découvert la triple discipline ", continue Florian Badoux.

Une place de choix

Les Lacs de l’Eau d’Heure sont l’endroit parfait pour proposer un tel événement, et ce n’est pas Philippe Fourmeau, le responsable événementiel du site, qui dira le contraire. " L’Ironlakes est l’événement majeur de la saison. On est là pour soutenir au maximum cette organisation, Sport & Tourism Promotion , on a fait ça de manière très professionnelle". Les inscriptions sont encore ouvertes. De belles bagarres sont annoncées. " Je serai alignée sur le half, mais ça me botte de faire le DO pour me frotter un peu à Claire Michel ", s’amuse la championne du monde ITU 2019, Alexandra Tondeur.