Hastière a su déjouer les pronostics

En gagnant le tour final de sa série, aux dépens de Florennes et surtout de Tarcienne B, Hastière a déjoué les pronostics, pour monter en troisième provinciale. Cinquièmes et donc derniers qualifiés pour ce mini-tournoi, les hommes de Fabrice De Rycke avaient failli se faire rejoindre par St-Gérard. "Notre but était de disputer le tour final, mais nous avons commencé à ressentir la pression quand on a vu Saint-Gérard se rapprocher fortement. Nous avons pu respirer lorsque nous nous sommes imposés là-bas et ainsi sécuriser notre qualification." Souvent citée comme l’une des meilleures équipes de la série, Hastière ne faisait pourtant pas figure de favori, à la veille du tour final. "Entendre les coachs adverses nous qualifier de meilleure équipe faisait plaisir, mais c’était aussi un peu frustrant à la fin. Contre les adversaires du top, nous faisions largement jeu égal, mais sans décrocher la victoire. Nous avons pu récupérer des forces vives et des éléments forts en fin de saison, ce qui nous a permis de remporter nos deux rencontres et d’accéder à l’échelon supérieur."