Sylvain Moniquet au Giro: «Motivé à fond pour bien faire!»

Sylvain Moniquet a bouclé cette douzième étape du tour d’Italie, disputée entre Parmes et Gênes, en 62e position. Avec un sentiment de déception en franchissant la ligne d’arrivée. "Avec le profil de cette étape, qui était compliquée, on savait que l’échappée irait sans doute au bout", nous explique le jeune grimpeur namurois. "J’étais vraiment dans tous les coups en début de course, je me sentais super bien, j’avais de bonnes jambes."