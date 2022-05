Sept médailles namuroises aux LBFA

Outre la superbe prestation de Clément Labar, qui a ramené la seule médaille du club cinacien de l’Arch, six autres médailles étaient à dénombrer. Belle revanche pour l’athlète du SMAC, Raphaël Kapenda, qui avait dû renoncer au championnat de Belgique indoor pour blessure, mais qui a décroché non pas une mais deux médailles lors de ces LBFA outdoor. Après une 6eplace lors des séries sur 100 mètres, il s’est hissé à la 3eplace de la finale, décrochant la médaille de bronze grâce à un chrono de 10.76. Il ne s’est pas arrêté là: plus tard dans la journée, il a remis le couvert avec le 200 mètres, où il s’est imposé en 21.80 secondes et est reparti avec l’or autour du cou.

Amélioration de près d’une minute

Après un premier test sur 400 mètres lors du meeting de printemps de son club, le SMAC, Luca Laurent semble apprécier la distance puisqu’il a choisi à nouveau de s’aligner sur un 400 mètres ce samedi. Il a amélioré son chrono de près d’une minute, passant de 48.49 à 48.00 et a décroché un titre de vice-champion LBFA et une médaille d’argent. On retrouvait également cette couleur autour du cou ses deux partenaires d’entraînement, à savoir Eliott Crestan et Bastien Marinx. Bastien était à une dizaine de secondes de son record personnel sur 5000 mètres mais a tout de même terminé second grâce à un chrono de 14:37.59. Grégoire Demanet a amélioré son record perso du 800 mètres, passant de 1:52.91 à 1:52.36.

La dernière médaille, toujours pour le SMAC, est revenue à Thomas Moreaux. L’athlète de 29 ans semble être de retour après trois années sans compétition. Il a décroché une médaille de bronze grâce à un lancer à 48,68 mètres au marteau.

Scolaire et déjà en finale

Malgré une belle 3eplace en série, la jeune scolaire Paolina Baramoto Yayu n’est pas parvenue pas à rééditer l’exploit en finale. L’athlète du SMAC a terminé à la 7eplace, en 12.47. Le retour à la compétition de Mathieu Van Ydegem (SMAC) ne s’est pas passé comme prévu en termes de performance. Le lanceur était assez loin de ses records. Au disque, il a lancé à 40,34 mètres, soit à plus de six mètres de son record incroyable de 46,96 mètres lors du championnat de Belgique en juin dernier. Son lancer au poids a atteint les 12,27 mètres, soit quasiment à deux mètres de son meilleur jet de 14,26, établi à Maubeuge, en avril dernier.