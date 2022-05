22-12, 10-15, 28-17, 11-4

LOYERS: Héraly 0, Demars 10, Pirlot 7 (1x3), Bierman 5 (1x3), Guillaume 8 (2x3), Di Francesco 6 (2x3), Mottiaux 0, Kiraranganya 5, Waterval 10 (2x3), Marnegrave 14 (2x3), Bastin 8.

FLÉNU: Dieu 0, Houdart 2, Sciuto 0, Gevenois 0, Olislager 8 (1x3), Carroyer 0, Koumare 8, Wallon 0, Jegou 20, Giancaterino 5, Mirabelle 0, Falmagne 7.

Cette deuxième manche de la finale des play-off se dispute dans un chaudron loyersois plein à craquer. Sous le rythme de la fanfare boraine et le regard du Belgian Lions Maxime De Zeeuw venu voir son ami Niels Marnegrave, Loyers démarre à cent à l’heure. Via les bombes à trois points de Waterval et Bastin, les "Blancs" (les visités ont troqué leur maillot rouge habituel) s’envolent rapidement à 11-2. En face, les très physiques joueurs de Flénu manquent clairement de réussite pour combler le trou déjà créé par les Namurois. Seul le très costaud Jegou parvient à trouver le chemin des filets où Loyers termine ce premier quart sur la marque de 22-12.

Le deuxième quart est beaucoup moins prolifique offensivement. Avec des défenses qui montent d’un ton de chaque côté du terrain, ce sont les Borains qui grappillent petit à petit leur retard sur des pénétrations du vif Olislager. Le score est même de 28-25 à 3 minutes du repos mais Bastin et Marnegrave gardent un léger matelas d’avance pour la pause qui est sifflée à 32-27.

La reprise voit Flénu se rapprocher une nouvelle fois des Namurois sans pour autant les dépasser. Des Loyersois qui, maîtres de leur sujet, ne paniquent et accélèrent dans les 5 dernières minutes pour planter un cinglant 15-4 avec Bierman et Guillaume à la manœuvre. C’est 60-44 avant le dernier quart. Flénu a les jambes coupées et les "Blancs" n’ont plus qu’à gérer et déjà sabrer le champagne. Le score monte même à 70-46 avant de voir les deux équipes faire tourner leur effectif. La fête peut commencer aux Comognes où Niels Marnegrave a droit à sa standing ovation, et où même le jeune Mottiaux participe à la fête. "Loyers Ti Amo" comme le chante si bien le kop loyersois!