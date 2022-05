Niels Marnegrave : «La boucle est bouclée»

" Après un excellent premier quart-temps offensif, on a eu un peu plus de mal par la suite, on n’était pas lucide sur nos prises de décision, mais on a répondu présent défensivement, confie le coach, Julien Marnegrave. À la reprise, on a corrigé le tir en circulant davantage le ballon afin de trouver les bonnes options. Ce titre est la résultante d’une saison exceptionnelle. On a affiché un incroyable esprit d’équipe tout au long de l’exercice. Chacun connaissait son rôle. On doit désormais savourer ce qu’on a accompli ensemble, avant que certains s’en aillent."

"À part dans le deuxième quart où on a rencontré un coup de mou, on a été plus constant, constate Théo Bastin. D’autre part, on est resté collectif alors que Flénu a tenté de rivaliser individuellement, et cela n’a pas fonctionné. Nous n’avons même pas eu besoin d’emballer le match, il a juste fallu le contrôler afin de gérer notre avance. Au cours de toute la saison, on s’est montré régulier dans nos prestations, et je pense que ce titre est mérité. On le voulait et on est allé le chercher."