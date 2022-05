C’est déjà parti avec la très belle affiche opposant les deux jeunes équipes de Loyers et Boninne, dans le cadre de la finale des play-off. Après avoir sorti sans grandes difficultés La Plante, les "Rouges" vont affronter un autre calibre, avec les Jaunes de Boninne. " Pour moi, c’est du 60-40 , juge l’entraîneur loyersois, Christophe Giaux. On ne tourne qu’avec 8 ou 9 joueuses, alors qu’en face, c’est 12 joueuses compétitives avec un mix de jeunesse et d’expérience, à savoir Gilson, Naveau, Noël, Delveaux et Germiat. "

Comme les deux clubs sont déjà assurés de monter en R2 la saison prochaine, ce duel sera plus honorifique pour le titre de champion de P1. "A u niveau des confrontations directes, c’est jeu égal avec deux victoires partout, même si Boninne a un léger avantage au niveau du goal-average, il avait remporté son match avec 17 points d’avance ."

Que pense l’entraîneur loyersois de la prestation de son adversaire lors de la demi-finale face à Malonne? " Je n’ai vu que la troisième manche mais Malonne a complètement déjoué , trouve le mentor des "Rouges". Sans doute à cause de la très bonne défense de Boninne. Mais je pense, que dans mon groupe, on dispose de plus d’éléments offensifs dangereux. Ça sera une belle finale quoi qu’il arrive. "

«Sans pression»

Chez les voisines de Boninne, la satisfaction d’avoir battu Malonne est toujours présente depuis samedi. "J e pense que peu de monde nous voyait arriver à ce stade de la compétition, avoue l’entraîneuse boninnoise, Perrine Drygalski. Déjà, atteindre les play-off était du bonus. Mais alors arriver en finale, c’est du super-bonus! Comme je le répète depuis le début de la compétition et comme je l’ai dit aux filles mardi à l’entraînement, on doit jouer sans pression. Justement, Loyers, en remportant la Coupe de province et en terminant à la première place, se doit de remporter le titre, pour boucler la boucle ."

Une série qui s’annonce particulière pour Perrine, qui a joué cette saison en R1D à Loyers et connaît la plupart des joueuses. " Oui, j’entraîne également Lucie Laloux en équipe universitaire à l’UCL. Après la Coupe, c’est en play-off qu’on retrouve les Loyersoises. Décidément, on ne se quitte plus. "