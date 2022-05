Taviers relégué

HB Auvelais 7 – Taviers 4

Daoud, à l’affût d’un tir de Barnich repoussé par le gardien, et Jeanmart creusaient un écart (2-0) effacé par Somme et Bidoul (2-2). Grande Y Lara et Jeanmart faisaient 4-2 avant que l’Alemania, emmené par un excellent Malotaux, ne réduise le score, par Somme (4-3). De 5-3 (Jeanmart), le score passait ensuite à 5-4 (Somme), 6-4 (Roelen) et à 7-4 (Jeanmart). "Taviers jouait sa peau devant les yeux des voisins du TC Sambreville , rappelait le T1 local Régis Romainville. Nous terminons à une surprenante et formidable cinquième place, mais je n’oublie pas qu’il y a peu, nous étions à un point de la relégation." "Malgré de nombreux absents, nous avons livré un bon match , précisait le coach visiteur Stéphane Decamp. Sans cette poisse toute la saison, nous aurions dû rester en P1..."

B. Sambreville 7 – Seilles 9

"Avec seulement six éléments (Carlier, Noël et Gibaldi étaient absents), nous avons livré un bon match , souriait le joueur-entraîneur local Dylan Boucha. Deuxièmes, nous devrions être sondés pour une montée en N3." Menés (1-0, M. Boucha), les Seillois renversaient la vapeur (1-3) avant de virer en tête au repos (3-5). Entre-temps, M. Boucha (2-3) et Furnémont avaient réduit l’écart. En seconde période, le score passait à 3-6, 4-6 (Scorniciel), 5-6 (D. Boucha), 5-8, 7-8 (M. Boucha) et 7-9. entre-temps, Scorniciel avait été jauni. Les buteurs seillois se nomment Cepa Dos Santos (3), Depas (3), Vanhees (2) et Messaoudi.