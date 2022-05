Rugby: Namur obtient la reconnaissance royale

©EdA - J-Ph. Pickar

Si le club, né en 1969, a dû faire preuve de patience (la procédure est longue et très codifiée, puis le Covid est passé par là), il a amplement mérité cet honneur. "C’est la récompense de 50 années de développement, qui en appellent 50 autres", lançait le président Frédéric Blanc, arrivé au club voici 21 ans, à l’âge de 14 ans. "À l’époque, il n’y avait pas d’équipes de jeunes, mais un groupe d’une trentaine de copains, qui géraient tout et jouaient en seniors. On en a fait, du chemin, depuis. On recense plus de 300 affiliés, de 5 à 77 ans, sans compter les bénévoles et autres encadrants. Progressivement, on a lancé des équipes d’âge, de filles, une école des jeunes… Le club a aussi pas mal déménagé, entre Jambes, Malonne ou Lesve, avant de revenir ici."

Christian De Roy, un des pionniers, évoqua les premiers temps du matricule 23. "Ce ne fut pas facile, au début. On était tolérés, car on trouvait qu’on abîmait le terrain de foot. On était aussi livrés à nous-mêmes. Autre exemple, le dimanche matin, on devait prendre pelles et brouette pour nettoyer une surface qu’utilisait aussi un fermier… Quand on a commencé, il y avait dix équipes en nationales. Et toutes prenaient des paris, sur celle qui nous mettrait la plus grosse raclée. Mais on a tenu, car on avait le rugby dans la peau et on voulait qu’il s’installe chez nous. Et cela a pris de l’ampleur, au fil des ans."

Second terrain et nouveau club house

Le site du Masuage, qui héberge les rugbymen namurois dans un écrin de verdure, à deux pas du centre jambois, a déjà bien évolué, avec l’aménagement d’un terrain synthétique et de ses abords, en plus de la petite surface en surplomb, pour les enfants.Et il est appelé à se développer. "On a rentré un dossier de demande de subsides à la Région wallonne, suite à un appel à projets d’infrastructures partagées. Cela interviendrait pour le financement d’un second terrain, en herbes celui-là, et d’un nouveau club house à côté, avec quatre vestiaires. Tout en conservant le bâtiment actuel, car on en aura encore besoin. Rien ne sera de trop. On parle d’infrastructure partagée, car on en ferait bénéficier les écoles pendant la journée, pour avoir une utilisation optimale. L’intérêt est aussi d’accroître la visibilité du club au travers de ces établissements et d’assurer la sécurité des lieux, de par son occupation du matin au soir. On espère une réponse, positive, fin du mois."

Des échasses sur le blason

L’ancrage namurois du club s’est renforcé, à l’occasion de ces festivités, avec la présence des Échasseurs de Namur, venus animer l’après-midi de deux combats (et de tests, pour les candidats), sur la dalle prolongeant la buvette.

"Frédéric Blanc est tambour chez nous depuis, quelque temps, et nous aimons soutenir les initiatives des clubs et associations locales comme celui-ci, dont la mentalité colle avec la nôtre" , confiaient deux d’entre eux. Dorénavant, deux échasses, aux couleurs des Mélans et des Avresses, sont représentées, en guise de perches de rugby, sur le blason du club.

Deux beaux maintiens et un sacre

Le club alignait neuf équipes, cette saison, en championnat. Et le bilan est très positif, tant en seniors que chez les jeunes. "On peut être content , confirmait Frédéric Blanc. On visait le maintien en D2, pour nos messieurs et nos ladies, et c’est le cas. Nos seniors, actuellement 6e, ont encore un match à disputer, à Anderlecht, ce prochain dimanche. En cas de victoire, couplée à d’autres résultats favorables, ils pourraient terminer au 4erang. Quant à nos ladies, elles se sont classées 3e. Vu les absences en cours de route et l’effectif disponible, c’est un très bon résultat. Mais on veut recruter en vue de la saison prochaine, afin d’avoir un noyau féminin plus étoffé.Les staffs, eux, seront globalement identiques."

Chez les jeunes, les collaborations nouées avec le club de la Haute Meuse en U16 et, avec celui-ci et Charleroi en U18, donnent pleine satisfaction.

Chez les jeunes, les collaborations nouées avec le club de la Haute Meuse en U16 et, avec celui-ci et Charleroi en U18, donnent pleine satisfaction. "On va les maintenir. On a besoin les uns des autres et l’entente et les résultats sont là. Autant, dès lors, continuer" , précise le président, en soulignant le titre conquis par ses U14, en division 4. "On doit continuer à accroître nos rangs aussi, dans les catégories d’âge. Notre porte reste ouverte…"

Tout comme les sections de rugby à sept (entraînements le lundi) et de touch (sans contact). "Mais on va tenter de redynamiser cette variante, en lui réservant un autre moment que le lundi, à raison d’une séance par mois. Car c’est aussi une ouverture vers notre discipline."

Le Melting Drop sur les rails

Cette journée de fête était également l’occasion rêvée de mettre sous les projecteurs le projet Melting Drop, qui vise à promouvoir le "rugby pour tous". "On a déjà organisé une première séance d’initiation, le mercredi 27 avril, avec 25 adolescents de l’institut St-François d’Assises, de Bouge. Et, après quasiment deux heures, tous étaient sortis du terrain avec un énorme sourire, en demandant à revenir la semaine suivante" , se réjouissait Emmanuel Davin, responsable de ce programme inclusif, pendant qu’une vingtaine de jeunes s’adonnaient aux exercices variés de la deuxième séance du genre, encadrés par leurs éducateurs et le staff namurois.

"On commence à mettre en pratique ce qu’on est allé pêcher chez nos amis de Hasselt, qui sont d’ailleurs là ce samedi, pour nous aider. Des enfants de l’institut sont revenus. Les autres sont des gens du club, qui veulent voir en quoi consiste une activité MIXAR. Car c’est ouvert à tous" , rappelait le dirigeant du club. "La suite? On va contacter d’autres ASBL et mettre progressivement le projet en place, mais sans se précipiter, car il faut lui laisser le temps de mûrir. Ici, disons que c’était le lancement officiel. À termes, le but sera de proposer un entraînement par semaine. On va voir comment cela évolue, mais au vu de l’enthousiasme des premiers participants, je pense qu’on n’a pas trop de soucis à se faire."