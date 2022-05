En allant s’imposer à Flénu (75-87) dans la première manche de cette finale de play-off, Loyers a fait un premier pas vers le titre qu‘il pourrait remporter ce soir devant ses supporters. Mais en face, Flénu n’a sans doute pas dit son dernier mot et les Namurois savent qu’ils devront plus que jamais se serrer les coudes pour enfin pouvoir faire sauter les bouchons de champagne.

Le match de référence

Bien que toujours très confiant envers ses joueurs, le coach loyersois se montre une nouvelle fois très prudent avant d’aborder ce qui sera peut-être le dernier match de la saison.

"Je ne peux l’expliquer mais depuis l’entame de ces play-off mes joueurs ont voulu gagner en deux manches et même si ce fut compliqués ils y sont parvenus jusqu’à présent. Ils peuvent en être fiers et notamment de leur dernier succès à Flénu qui est pour moi notre match de référence de toute la saison. Là-bas mais aussi face à Ciney où nous nous en sortons après prolongation, les joueurs ont montré tout leur caractère et surtout l’importance de notre collectif. Ce qui me réjouit c’est de voir que malgré les départs de certains joueurs la saison prochaine tout le monde se sent concerné et ils veulent tous aller jusqu’au bout. Ce serait une belle et sans doute juste récompense pour l’ensemble de notre championnat. Mais il faut réussir ce dernier challenge car jusqu’à présent nous n’avons encore rien."

Finir au plus vite

Bien que toujours blessé, le meneur Alexis Héraly sera de la partie ce soir avec lui aussi l’ambition d’en terminer au plus vite.

"Je pense que nous avons tous envie d’en finir en deux manches. D’une part par ce que cela nous éviterait de nous mettre une pression inutile avec une troisième manche. Mais aussi parce que ce serait super d’offrir ce titre à notre public chez nous. De plus nous sommes quelques-uns à traîner de petites blessures et les organismes souffrent. Nous savons que ce sera un match compliqué car en face c’est vraiment une grosse équipe, mais si nous défendons comme nous savons le faire et que collectivement nous restons soudés, alors je suis certain que nous pouvons faire la différence. Au vu de notre saison ce serait l’occasion et une belle manière pour l’équipe de faire une dernière fête ensemble car l’an prochain nous sommes quelques-uns à partir."

Il est bon de savoir aussi qu’avec Niels Marnegrave sur le parquet, Loyers n’a jamais été battu cette saison.