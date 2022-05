Pontaury: Vandergucht en vue

Ce coureur de Vitrival oscillait entre deux sentiments à l’arrivée. "Je suis content, car la forme revient bien, mais je suis aussi déçu de terminer au pied du podium , raconte cet affilié au Ser Vélo Team. J’avais tenté d’attaquer plusieurs fois, pour partir en échappée, mais cela n’a pas abouti. Malheureusement, quand le duo de la bonne échappée est sorti, j’étais mal placé et je n’ai pas su faire le bond pour rejoindre les hommes de tête." L’écart se creuse et la collaboration, en poursuite, n’est pas parfaite. Il y a eu quelques tentatives de contre, mais le groupe, fortement réduit depuis le départ de la course, se présente pour la troisième place. "Adélien Bortels a attaqué dans le dernier faux-plat, il nous a surpris. Mon coéquipier a accéléré pour tenter de réduire l’écart. J’ai lancé mon sprint à 150 mètres de la ligne et j’échoue dans la roue du troisième."