16-28, 12-23, 17-25, 14-13

NATOYE B: Arts 3 (1x3), Melchior 6, Schever 2, Georges 6 (2x3), Legros 2, Beuken 16 (3x3), Dubois 8 (1x3), Henry 2, Gilain 2, Ligot 3, Antoine 4, Davin 5.

BELGRADE B: Davreux 10 (2x3), Quaira 9 (1x3), Debry 4, Marchal 3 (1x3), Mertens 14, Hucorne 21, Malu 10, Cerquarelli 9, Vermeren 0, Nelkofski 6, N’Diaye 3 (1x3), Meirlaen 0.

Comme on pouvait s’y attendre, c’est dans une chaude ambiance que s’est jouée la manche aller de la finale des play-off de P1 Messieurs. Et le match débute sur un rythme élevé avec des Belgradois collectifs, survoltés et adroits sous l’anneau. En face, les Natoyens se montrent moins réalistes, que ce soit sous l’anneau ou aux shoots, hormis Beuken à distance (16-28).

Le deuxième quart reste du même acabit que le premier. Pour Natoye, la difficulté est toujours la même: trouver plus de concrétisation. Quant à Belgrade, il demeure dans le même tempo, la même vitesse et le même réalisme. Ce qui porte le marquoir au repos à 28-51 après un dernier missile tiré, on ne sait d’où, par Davreux. Inutile de dire que, durant la pause, le coach natoyen Bastien Gilain devait remotiver ses troupes sous peine d’enregistrer une lourde défaite.

Dès la reprise, la balance penche de plus en plus en faveur de Belgrade qui peut compter sur Hucorne pour créer un écart encore plus conséquent (38-70, 26e). La messe est dite malgré la bonne volonté des visités qui, par moments, peinent à trouver le chemin des filets. Que dire de plus, vu l’écart à dix minutes du terme de cette première confrontation (45-76)?

Dès l’entame du dernier acte, on a affaire à des Natoyens qui veulent clôturer cette première manche sur une bonne note. Ils y arrivent en remportant le quatrième quart. Si Belgrade reste favori, Natoye n’est pas résigné.

Une première mi-temps de référence

" Notre première mi-temps est une référence , se réjouit le coach belgradois Stéphane Plumier. On a appliqué les consignes, les shoots sont rentrés et on était en perpétuel mouvement. Par ailleurs, j'ai la chance de posséder des joueurs polyvalents qui sont capables de jouer à tous les postes. On a pu proposer un jeu complet. Petit bémol: le contrôle du 1 contre 1 a été négligé en 2emi-temps. Heureusement, on a pu compter sur une solide attaque pour se rassurer. "

Le danger venait de partout

" On a affronté une formation d'une ou deux divisions au-dessus de nous , reconnaît le coach natoyen Bastien Gilain. En termes d'intensité, on a été dépassé en première période. Et quand certaines individualités s'emmêlent, il est compliqué de rivaliser. Le danger vient de partout: on sent que Belgrade a l'ambition de monter. Je le félicite pour son match. Par la suite, on a pu camoufler ce déficit par une zone mais la réussite offensive n'était pas là. Chacun a commencé à prendre le jeu à son compte et on est sorti de notre match. Je suis malgré tout fier de mon équipe, et je suis heureux de vivre ce genre de soirée... qui n'était pas prévue à la base. "